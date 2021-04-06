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【楽天・家電FLASH BARGAIN】生活家電が超特価！三菱やパナソニックなど人気メーカーの商品がお買い得に

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【楽天・家電FLASH BARGAIN】生活家電が超特価！三菱やパナソニックなど人気メーカーの商品がお買い得に
Image: 楽天市場

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

楽天市場では、生活家電が超特価になる月に一度のイベント家電FLASH BARGAINを2021年4月7日9時59分まで開催中。

三菱・パナソニック・日立など人気メーカーのお得な商品が多数登場しています。

なお、以下の表示価格は2021年4月6日（月）11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。


【10台限定】三菱電機 2ドア 冷蔵庫 146L マットホワイト 霜取り不要 MR-P15F-W【KK9N0D18P】

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40,000円（10台限定｜2021年4月7日9時59分まで）

【家電FLASH BARGAIN掲載商品】加湿空気清浄機 ダイキン DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70X-W [ホワイト]【2021年モデル】ツインストリーマを採用した、リビングに最適なハイグレードモデル 【送料無料・北海道・沖縄県を除く】【CP】

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54,500円（2021年4月7日9時59分まで）

【10台限定】UF-H5019R-T コロナ ハイブリッド式加湿器 500mLタイプ (木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳まで) 抗菌・防カビ 省エネ 静音運転【KK9N0D18P】

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12,500円（2021年4月7日9時59分まで）

【楽天フラッシュバーゲン】リンナイ ガス衣類乾燥機 はやい乾太くん 業務用 ガス 乾燥機 大型ガス乾燥機 ガス乾燥機 衣類乾燥機 RDTC-80A 乾燥容量8kg 都市ガス 天然ガス 東京ガス 大阪ガス プロパン LP プロパンガス 花粉対策 エコ 省エネ 除菌 スピード乾燥 かんたくん

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145,600円（通常価格213,400円｜2021年4月7日9時59分まで）

新製品 日立 ふとん乾燥機 アッとドライ ふとん乾燥 約28分 足もと暖め 約5分 ダニ対策 くつ・ブーツ乾燥アタッチメント付属 プラチナ HFK-VS2500(S) HFK-VS2500 HFK-VS2500-S HFKVS2500 HITACHI

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11,800円（2021年4月7日9時59分まで）

【5台限定】シャーク コードレススティッククリーナー EVOPOWER SYSTEM CS401JGR [メタリックグレイ] 軽量 ダブルバッテリー ハンディ 布団クリーナー【KK9N0D18P】

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42,500円（5台限定｜2021年4月7日9時59分まで）

防犯カメラ ANRAN 511万画素 双方向音声 32G内蔵 録画機能搭載 赤外線 防滴仕様 バレット 動体検知 セキュリティカメラ 屋内外 夜間撮影 動体検知 録画 スマホで無線監視 防水 ワイヤレス 監視カメラ

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5,999円（2021年4月7日9時59分まで）

【10台限定】NC-A57-K パナソニック 沸騰浄水コーヒーメーカー ブラック【KK9N0D18P】

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19,500円（2021年4月7日9時59分まで）

デバイスタイル deviceSTYLE 《基本設置料金セット》CE-8W-W ワインセラー [8本][CE8WW]

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21,800円（ポイント10倍｜2021年4月7日9時59分まで）

【即納】テスコム プロ仕様 ヘアードライヤー プロフェッショナル プロテクトイオン NIB3000-H アッシュ【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】

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12,880円（2021年4月7日9時59分まで）

【即納】東芝 9V型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー レグザ SD-BP900S【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】

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24,280円（2021年4月7日9時59分まで）

【送料無料】キヤノン Canon PowerShot G7 X Mark III デジタルカメラ【新品・並行輸入品・保証付き】(7774) 海外仕様（PAL)(中国語と多言語の言語設定有り)

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79,800円（2021年4月7日9時59分まで）

【家電FLASH BARGAIN掲載商品】KENWOOD ケンウッド CLX-50-B [アーバンブラック] CD/Bluetooth/USBパーソナルオーディオシステム■持ち運び自由【送料無料・一部地域を除く】【CP】

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15,980円（2021年4月7日9時59分まで）

【送料無料】ボーズ BOSE QuietComfort Earbuds [トリプルブラック] ワイヤレスイヤホン【新品・並行輸入品】

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30,400円（2021年4月7日9時59分まで）

BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間

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7,500円（2021年4月7日9時59分まで）

ケンウッド ドライブレコーダー DRV-MR450 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー

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23,500円（2021年4月7日9時59分まで）

I-O DATA モニター 27インチ WQHD ADS非光沢 HDMI×3 DP×1 スピーカー付 3年保証 土日サポート EX-LDQ271DB

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29,800円（2021年4月7日9時59分まで）

ゲーミングPC Ryzen7モデル BTOデスクトップパソコン BG-R73700XAS1AS1TWB 【WAR BEAST!!】(基本構成 CPU:Ryzen 7 3700X/メモリ:DDR4 16GB ARGB/SSD:NVMe 1TB/HDD:-/電源:750W 80 PLUS Gold/グラボ:RX5600XT) ゲーミングパソコン 新品

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230,800円（2021年4月7日9時59分まで）

＞＞｢家電FLASH BARGAIN｣アイテム一覧へ

Image/Source:楽天市場

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