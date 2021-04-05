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【楽天セール】最大50％ポイント還元！30％還元のティファール電気圧力鍋や寿がきやのラーメン×10袋セットなどがお買い得に！

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【楽天セール】最大50％ポイント還元！30％還元のティファール電気圧力鍋や寿がきやのラーメン×10袋セットなどがお買い得に！
Image: 楽天市場

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント楽天スーパーDEALを開催中。

本日2021年4月5日（月）は、 ポイント30%還元・ティファールの電気圧力鍋や寿がきやの辛辛魚ラーメン×10袋セットなど、お得な商品が多数登場しています。 毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。

なお、以下の表示価格は2021年4月5日（月）14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Image/Source:楽天市場

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