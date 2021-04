Firefoxが4位に陥落。第3位になった人気のブラウザは？

Microsoft Edgeは、Chromiumコードベースに移行して以来、素晴らしい新機能を享受してきました。

現在、Microsoft EdgeはMozilla Firefoxを第3位の座から引きずり下ろし、引き続き人気を集めています。

Microsoft EdgeがFirefoxを追い抜いて第3位に

Statcounterは、ブラウザを静かに分析し、しばらくの間、その結果をグラフで示してきました。

そのStatcounterが初めて、Microsoft Edgeの世界的な使用がFirefoxを上回ったと報告したのです。

Microsoft Edgeは、新しい機能を追加しパフォーマンスを向上させることにより、最近数カ月の間に信じられないほどの戦いを繰り広げてきました。

それと同時に、Firefoxはユーザーを大々的に失っているようで、1年の間にブラウザユーザーベース全体の1%強を失っています。

この2つの傾向があいまって、Microsoft Edgeは、まだ僅差ではありますが、Firefoxを追い抜くことができました。

この記事の執筆時点で、全体のシェアは、Firefoxが7.95%であるのに対して、Microsoft Edgeは8.03%です。

しかし、両方のブラウザが現在の傾向を維持すると、この差は次第に大きくなっていくはずです。

このニュースはMicrosoftにとって良い兆候となるはずですが、それほど驚くことではありません。

2020年11月に、Microsoft Edgeはアメリカの市場でFirefoxを追い抜きました。

以来今日に至るまで、Firefoxとの差を広げ続けています。

アメリカで見られたこの傾向は、今や世界市場に反映されています。

この状態が続くと、Microsoft Edgeは世界で3番目によく使用されているブラウザとしてその地位を確固としたものにするでしょう。

Microsoft Edgeのユーザー数が増えている理由

Microsoftのブラウザは、近年好評を得ていなかったので、このニュースに驚く人たちもいるかもしれません。

Internet Explorerは、以前はインターネットを閲覧する唯一の手段でしたが、最終的にChromeとFirefoxに追い抜かれ、ブラウザ界の笑ものになりました。

そこで、MicrosoftはEdgeという新しいブラウザを作成して雪辱戦に臨もうとしました。

しかし、このブラウザも依然として競合他社に遅れをとっており、レッドモントに本拠地を置くハイテクの巨人(Microsoft)が望んでいたパンチを十分に備えていませんでした。

その後、Microsoftは新しい計画を試みました。

「勝てないなら、一緒になる」というコンセプトを取り入れた動きで、2020年1月にChromiumベースのEdgeをリリースしました。

この新バージョンは、世界で最も人気のあるインターネットブラウザであるChromeの長所をすべて採用しています。

そのため、世間はMicrosoft Edgeに注目し始め、以前より頻繁に使用するようになりました。

Microsoftはさらに、ビルトインの価格比較ツールなどの素晴らしい新機能を追加することでこの勢いを保ちました。

最終的に、Microsoftは、今では「Legacy Edge」と呼ばれるようになった元のEdgeを廃止することになりました。

現在、Microsoftはすべてのチップを新しいChromium Edgeに搭載しており、ここまでの結果は非常に有望のようです。

Windows10にはChromeよりEdgeが適している?

Microsoft Edgeは、過去数カ月に多くの可能性を示しており、このソフトウェアの巨人の計画は今、結実しようとしています。

EdgeがFirefoxをリードし続けることができるかどうか、そしてそれがMozillaの利害にどのような影響を及ぼすのか、いずれわかるときが来るでしょう。

Microsoft Edgeは、最大のライバルであるChromeに果たしてどのように立ち向かうのでしょうか。これは大いなる疑問です。

最近、MakeUseOfはこの両者を比較して、Windows10には今のところEdgeのほうが適しているのではないかと推定しています。

あわせて読みたい





Source: Statcounter