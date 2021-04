Touch IDなしのMacでApple Payを設定する方法

Apple Payは、ほぼすべてのAppleデバイスを使用して店舗やWebで安全に買い物ができる機能です。

オンラインで買い物をするときの決済プロセスをスピードアップできます。Macでセットアップしておくと、非常に便利です。その方法をご紹介しましょう。

Apple PayはほとんどすべてのMacと互換性がある

Apple Payは、Macのモデルの新旧を問わず、多くのMacで使用できます。そのため、Touch IDセンサーがないMacでも、Apple Payを使って支払いをすることができます。

ただし、この機能に対応しているのは2012年以降にリリースされたMacBookに限られます。

また、Touch IDを搭載していないMacでApple Payを使用するには、Apple Payがすでに設定されているiPhoneかApple Watchが必要です。

いずれにしろ、この機能を利用する前に、設定が必要です。

MacでApple Payを設定する方法

MacBook AirまたはTouch IDを搭載したMacBook Proの場合は、デバイスを初めて使用するときにこの機能を設定する機会があったはずです。

しかし、後で設定することを選択した場合は、次の方法でシステム環境設定アプリからApple Payを設定しましょう。

Macで「システム環境設定」アプリケーションを起動します。 「WalletとApple Pay」に行きます。 「カードを追加」ボタンをクリックします。 Face Timeのカメラの前にカードをかざして画面のフレーム内に表示し、カードの詳細をPCに自動的に入力するか、「カード情報を手動で入力」をクリックします。準備ができたら、「次へ」をクリックします。 カードの詳細と有効期限が正しいか確認して、セキュリティコードを入力したら、「次へ」をクリックして確定します。 「同意する」をクリックして、利用規約に同意します。 適切な検証方法を選択し、「次へ」をクリックします。 上記7.で選択した検証方法で受け取ったコードを入力し、「次へ」をクリックします。

Image: MakeUseOf

これで、クレジットカードがすぐにApple Payウォレットに追加されます。

すぐに追加されないときは、銀行が少し時間を取って確認しているのかもしれません。

Touch IDを搭載していないMacでApple Payを設定する

Touch IDセンサーを搭載していない旧モデルのMacを使用している場合は、iPhoneかApple Watchを使用して、Macがそのデバイスに保存されているクレジットカードを使用できるようにする必要があります。

やり方は次のとおりです。

iPhoneで「設定」アプリを開きます。 下にスクロールして、「WalletとApple Pay」をタップします。 画面の下部で、「Macでの支払いを許可」を有効にします。

Image: MakeUseOf

SafariでApple Payを使えるようにする方法

次のステップは、ブラウザでこの機能を使用できるようにすることです。

SafariでApple Payを使えるようにする方法は次のとおりです。

Macで「Safari」ブラウザを開きます。 画面の左上隅にある「Safari」をクリックして、「環境設定」に移動します。 「プライバシー」セクションをクリックします。 「WebサイトがApple PayとApple Cardをチェックできるようにする」というオプションを有効にします。

Image: MakeUseOf

MacでApple Payを使用して買い物をする方法

Apple Payの機能のおかげで、クレジットカード情報を手動で入力する手間を取らずに、さまざまなオンラインショップで数秒で支払いを済ませることができます。

残念ながら、すべてのオンラインショップにApple Payで支払うオプションがあるわけではありません。

しかし、互換性のあるWebサイトの数は着実に増えています。

決済時にApple Payのロゴが表示される場合は、MacでApple Payの機能を使用して支払えます。

Apple Payを使用した決済プロセスは、驚くほど迅速で簡単です。

Apple Payを使ってオンラインで買い物をするときは、Apple Payボタンをクリックして、MacのTouch IDセンサーに指を置くだけでいいのですから。

Image: MakeUseOf

Touch IDセンサーが無いMacでApple Payを使って買い物をしたいときは、iPhoneかApple Watchを使用する必要があります。

決済時にApple Payオプションを選択し、iPhoneかApple Watchを手に取ります。

デバイスがTouch ID、Face ID、またはサイドボタンを押す、が利用できることを任意の方法で検証しましょう。

MacでApple Pay用のカードを管理する方法

Macでいつでも好きなときに、Apple Payウォレットに新しいクレジットカードを追加したり、既存のクレジットカードを削除できます。

やり方は次のとおりです。

「システム環境設定」を開きます。 「WalletとApple Pay」をクリックします。 画面の左側に、Apple Payで使用できるすべてのカードがMacに表示されます。削除したいものをクリックし、カードリストの下にある「マイナス(-)」アイコンをクリックします。 新しいクレジットカードを追加するには、カードリストの下にある「プラス(+)」アイコンをクリックし、Macのカメラにカードの詳細を自動的に入力させるか、カードの詳細を手動で入力することを選択します。

Image: MakeUseOf

MacでApple Payが設定できないときは?

MacでApple Payを設定できない原因はいくつかあります。

デバイスにクレジットカードの詳細を入力する際に問題が発生したときは、次の項目を確認しましょう。

お住いの国でApple Payが利用できるかどうかを確認してください。この機能に対応しているすべての国と地域のリストは、 Apple の公式サイトで見られます。

の公式サイトで見られます。 PCが最新バージョンのmacOSを実行していることを確認してください。最新バージョンでない場合は、最新バージョンにアップデートしてからApple Payを設定してみましょう。

MacでiCloudにサインインしていることをシステム環境設定で確認してください。

Image: MakeUseOf

Apple Payを使って迅速に安全な支払いをする

MacでApple Payをまだ使ったことがない人は、オンラインショップでの決済をより迅速に、より簡単にする機会を逃しています。是非使ってみてください。

嬉しいことに、この機能はiPhone、iPad、Apple Watch、MacなどすべてのAppleデバイスで使用できます。

ですから、手持ちのすべてのデバイスでこの魅力的な機能を利用しましょう。

あわせて読みたい