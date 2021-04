iPadで手書き文字をテキストに変換する方法

「スクリブル」は、iPad上でApple Pencilを使って文字を手書きすると、それを即座にテキスト変換してくれるという、「iPadOS 14」のおもしろい機能です。

検索欄やメールの新規作成画面などで、タイプせずに手書きできるので、没入感が得られます。

では、Apple Pencilを使ってiPadのスクリブル機能を活用する方法を紹介しましょう(現在は、英語と中国語で利用できます)。

iPadでスクリブルを設定する

スクリブルは、iPadでデフォルト設定されています。

万が一、スクリブルが使えないという問題が発生したときには、「設定」>「Apple Pencil」と進み、「スクリブル」横のスイッチをオンにしてください。

同じスクリーンにある「スクリブルを試す」をタップすると、スクリブルの機能を試しに使ってみることができます。

スクリブルは、Apple PencilがサポートされているiPadなら、どのモデルでも使用できるので(Apple Pencilの第1世代と第2世代のいずれも可)、互換性を心配する必要はありません。

スクリブルを使っているときに思わぬ問題が生じないよう、iPadOSは最新版にアップデートしておくのをお忘れなく。

iPadでスクリブルを使う

Image: Apple

スクリブルをオンにすれば、お手元のApple Pencilで、iPad上のテキストフィールドに手書きで文字を書き込めるようになります。

文字が入力できるところなら、検索ボックスでも、ウェブの入力フォームでも、チャット欄でも、どこでも可能です。文字を書き込むと、iPadが自動的に機能を開始。整っていない文字であっても、ほぼ瞬時にテキスト変換してくれます。

たとえば、ユニバーサル検索バーやSafariで何かを検索する際には、クエリを手書きするだけです。大きなキーボードでせっせと打ち込むより、Apple Pencilで手書きするほうがラクですよね。

しかも、手書き文字を入力欄の内側にきちっと収める必要はありません。ちょっとはみ出しても、気にしないでください。

スクリブルが難なく手書き文字を認識してくれます。

スクリブルでテキストを選択・修正する

長文のメール作成時などにスクリブルを使っていると、テキストを選択したり、修正したりしなければならない場面が出てくるかもしれません。

そんなときに便利なのが、スクリブル用のApple Pencilジェスチャーです。直感的で楽しく使えるものばかりです。

こする :テキスト変換された文字や単語は、ペン先でこすると消すことができます。

:テキスト変換された文字や単語は、ペン先でこすると消すことができます。 タッチして押さえる :文字や単語のあいだをタッチして押さえたままにすると、スペースができ、そこにテキストを挿入できます。

:文字や単語のあいだをタッチして押さえたままにすると、スペースができ、そこにテキストを挿入できます。 縦線を引く :文字や単語のあいだに縦線を引くと、つなげたり切り離したりできます。

:文字や単語のあいだに縦線を引くと、つなげたり切り離したりできます。 円で囲む :テキストを円で囲むと、文字や段落を選択できます。

:テキストを円で囲むと、文字や段落を選択できます。 ダブルタップ :単語をダブルタップすると、その単語を選択できます。

:単語をダブルタップすると、その単語を選択できます。 トリプルタップ:単語をトリプルタップすると、その段落全体を選択できます。

おそらく多用されるのは、間違いを修正するための「こする」ジェスチャーではないでしょうか。

ほかにも、テキストを「円で囲んで」単語や文章を選択すれば、そこに上書きすることもできます。上記のジェスチャーをあれこれ組み合わせて、自分に合ったやり方を見つけてください。

iPadの「メモ」アプリでスクリブルを使う

Apple Pencilでメモをとることが多い場合は、その内容をテキスト変換せずに、手書きのままで保存しておきたいと思うこともあるでしょう。

そのため、iPadの「メモ」アプリでは、スクリブルがデフォルトで無効になっています。

けれども、手書き文字をテキストに変換したいときには、いつでもスクリブルを使うことが可能です。

「メモ」アプリでマークアップツールバーを表示し、「A」とマークされたペンシルをタップすれば、スクリブルがオンになります。

テキスト変換を中止し、いつものように手書き文字のままでメモをとりたいときは、マークアップツールバーに並んでいる別のペンシルをタップしてください。

iPadの「Pages」や「Numbers」などのネイティブアプリでも、同じやり方が使えます。

あわせて読みたい





Source: Apple