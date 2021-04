新型Apple TVはリフレッシュレート120Hz対応になりそう

Apple TVの現行モデルは、ハードウェアの制限のためリフレッシュレートは最大60Hzですが、次なるApple TVは2倍の120Hz対応になりそうです。

tvOS 14.5でより高いリフレッシュレートに対応

「9to5Mac」は、tvOS 14.5のベータ版から120Hz対応するという言及を発見しました。

最新のベータ版のリリースで、「120Hz」や「120Hz対応」という言葉がいくつもtvOSのPineBoardに追加されていました。 この手の問題に疎い人のために、PineBoardというのは、iPhoneやiPadのSpringBoardと同様、Apple TVのインターフェイスをコントロールする内部システムの名前です。 このような言葉が見られるということは、AppleはApple TVの120Hzモードを、少なくとも内部でテストしていることを強く示唆しています。

現行のApple TVにはこのオプションはありません。これは、現行のApple TV 4KとApple TV HDのモデルのソフトウェアをクイックアップデートしても、対応できるものではありません。

より高いリフレッシュレートに対応するには、より高速なGPUとRAMが必要になります。また、現行モデルには、60Hzで解像度4Kが最大のHDMI 2.0が搭載されています。

2倍のリフレッシュレート120Hzには、現行モデルにはない新しいHDMI 2.1のポートが必要です。

では、なぜより高いリフレッシュレートのことを気にしなければいけないのでしょうか?

120Hz Apple TV=ゲームがスムーズ

リフレッシュレートは、毎秒画面に表示する画像の数を表します。

古いApple TVは、多くのノートパソコンや現行のすべてのiPhoneと同じく、リフレッシュレート60Hzを使用しています。つまり、各フレームで1秒に60枚の画像を表示するということです。

スクリーンのリフレッシュレートが高くなれば、それだけすべてがスムーズに表示されます。例えば、リフレッシュレート120HzのiPad Proの場合、スクロールやゲームがかなりスムーズです。今度の120HzのオプションがあるApple TVでも同じことが期待できます。

1秒あたりの画像数が2倍だと、今度のApple TVのユーザーインターフェースのナビゲーションも目に見えてスムーズなはずです。ゲームは、高いリフレッシュレートでメリットがあるだけでなく、この技術を利用するには特別に最適化されなければなりません。

また、120HzのApple TVは、高フレームレートの動画コンテンツ、特に互換性のある映画、TV番組、スポーツの動画などを、よりスムーズに表示することができます。もちろん、120Hzのコンテンツを正しく表示するには、120Hz対応のTVが必要です。

今度のApple TVの発売はいつ?

Appleは、昨年アップグレードしたApple TVを発売する予定でしたが、コロナ禍によって延期になった、という噂です。現行のApple TV 4Kが発売されたのは3年半以上前なので、Apple TVのリフレッシュレートは間違いなく長年の懸念事項でした。

tvOS 14.5のソフトウェアで120Hz対応の証拠が見つかれば、次のApple TVはまもなく発売されることでしょう。

現在Appleは、今春の公式リリースに先立ち、開発者と共にtvOS 14.5をテストしており、それは次のApple TV発売時期という期待もできます。

「Bloomberg」のような信頼できるメディアが、「よりゲームに注力した」次世代Apple TVは、デザインし直されたリモコンとスタンドアロンのゲームコントローラーと共に開発中だと言っています。

それによると、Appleはゲームにさらに適したものにするために、新しいデバイスにより強力なGPU、多くのRAM、2倍のストレージを備えているということです。

現行モデルでは、Apple Arcadeのゲームをプレイすることはできますが、視覚的に忠実に再現するには多くの要求があります。

目下、GPUの大幅なアップデートが進行中。次のApple TVはプレイステーション 5や Xbox Series X を超えることはありません。

でも、Appleのデバイスは常に気軽なゲームプラットフォームという位置づけなので、それは重要ではないでしょう。

Source: Bloomberg, 9to5Mac