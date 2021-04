Microsoft Edgeの｢知られざる7機能｣でブラウザ体験が変わる

新ブラウザ「Edge」のおかげで、MicrosoftはChromiumベースのブラウザの中で優位性(「edge」にはその意味もある)を獲得しました。

現在ChromeやFirefoxを使っている人も多いでしょうが、ここではMicrosoft Edgeを使うべき理由について紹介したいと思います。

最新アップデートにはさまざまな機能が含まれていますが、まだあまり知られていないものもあり、これらの機能を活用すればブラウザ体験をもっと充実させることができるでしょう。

では、Microsoft Edgeの知られざる機能を見ていきましょう。

最新バージョンのEdgeかを確認

まずは、Edgeが最新バージョンであることを確認してください。

Windows 10を使っているなら、自動的にChromiumベースのEdgeにアップグレードされます。レガシーバージョンの場合は、Microsoftのウェブサイトから新しいEdgeをダウンロードしてください。

Edgeが最新バージョンかどうかを確認するには、カーソルをEdgeブラウザの右上隅に移動して、展開アイコンをクリックします。そのドロップダウンメニューから、「ヘルプとフィードバック」→「Microsoft Edgeについて」を選択します。

1. サイドバー検索

Macユーザーに大人気の、SafariのSearch with Googleオプション。この便利な機能はぜひ使うべきです。コピーしたテキストを新しいタブに貼り付ける手間が省け、すばやく検索できるようになります。

Edgeには、さらに素晴らしい機能があります。新しいタブを開かなくてもすばやく検索できるサイドバーを導入したのです。デフォルトでは、EdgeはBingで検索を実行するようになっています。

この機能を試してみるには、ウェブページでテキストを選択して右クリックします。サイドバーで「Bing検索」を選択するか、ショートカット「Ctrl + Shift + E」でサイドバー検索を実行することもできます。Edgeの便利なキーボードショートカットについてはこちらをどうぞ。

2. ウェブサイトをアプリとしてインストール

この機能を使うと、ひんぱんにアクセスするウェブサイトをアプリとしてインストールして、簡単に管理することができます。ウェブサイトをスタートメニューやデスクトップに固定することも可能です。

ウェブサイトをアプリとしてインストールするには、まずそのウェブサイトに移動します。展開アイコンをクリックして、「設定」→「アプリ」→「このサイトをアプリとしてインストール」を選択します。

このアプリに好きな名前をつけて保存すると、そのサイトの新しいウィンドウが開きます。

アプリとしてインストールしたウェブサイトを管理するには、「設定」→ 「アプリ」→ 「アプリの管理」に移動します。ここで、アプリをアンインストールしたり、スタートメニューやデスクトップにピン留めしたり、サイトのアクセス許可を表示したりすることができます。

3. ショッピング用のクーポンやプロモコードも内蔵

Edgeには、閲覧しているショッピングサイトのクーポンやプロモーションを教えてくれる機能もあります。アドレスバーの右から「このサイトにはクーポンがあります!」というアラートがスライドインで出てきたり、青い値札のアイコンが表示されたりします。

プロモコードを使う場合は値札アイコンをクリックして、カーソルをコードの上に置いて「コードをコピー」をクリックします。

また、一番お得な割引を見つけられるようにサポートしてくれたり、その割引のクーポンコードを教えてくれたりもします。

4. Webキャプチャ

Webキャプチャツールは、「Webノート」に代わるものであり、改良されています。 Webキャプチャを使用すると、ウェブページの表示部分をキャプチャできるだけでなく、ページを下にスクロールしてそのページから必要なだけのコンテンツを含めることができます。

ウェブページからコンテンツをキャプチャするには、「…」→「 Webキャプチャ」に移動するか、ショートカット「Ctrl + Shift + S」を使います。

コンテンツをキャプチャすると、「メモをコピー」または「メモを追加」オプションが表示されます。そしてダイアログボックスが開いて、キャプチャに書き込んだり、共有したり、コピーしたり、コンピューターに保存したりできます。

Webキャプチャツールにすぐアクセスしたい時には、「…」メニューでそれを右クリックして、「ツールバーに表示」を選びます。

5. Edgeにタブをピン留めして、ウェブサイトをタスクバーにピン留め

ウェブ閲覧中に、ウェブサイト(複数可)をずっと開いたままにしておきたい場合、Edgeではピン留めすることができます。タブをピン留めするには、そのタブを右クリックして「タブをピン留め」を選びます。

ピン留めされたタブは、開いている他のすべてのタブの左側に表示されます。ピン留めされたタブは小さいのでスペースが節約でき、タブをたくさん開いたままにしておくことができます。

また、ブラウザが起動すると同時に好きなウェブサイトが開くようにすることもできます。ウェブサイトをタスクバーに固定することで、手順を1つ飛ばすことができます。

これを行なうには、ピン留めしたいウェブサイトに移動して展開アイコンをクリックします。次に、「その他のツール」→ 「タスクバーにピン留め」を選択します。

ダイアログボックスが表示され、ウェブサイトの名前が表示されますが、名前は変更可能です。そして、「ピン留め」をクリックします。

6. タブをスリープ状態にする

垂直タブを導入した後、Edgeにはタブ関連の機能がもう1つ追加されています。

仕事用か私用かにかかわらず、皆さんも、複数のタブを開いて、必要に応じてすばやく切り替えられるようにしているでしょう。しかし、この方法ではメモリとプロセッサにかなり負担がかかります。

これを解消するために、Edgeではタブをスリープ状態にすることができます。すると、コンピューターのリソースが解放され、実行速度が向上し、バッテリーの消費量が減らせます。

Microsoftは、タブをスリープ状態にすることにはメリットがあり、メモリ使用量は平均で32%、CPU使用量は平均で37%削減できるとしています。

タブをスリープ状態にするには、ブラウザの右上隅にある展開アイコンをクリックして、「設定」→ 「システム」に移動します。「リソースの保存」の下で、「スリープ状態のタブでリソースを保存する」の横にあるスライダーがオンになっていることを確認します。

その下に非アクティブな期間を選択するオプションが表示され、タブをスリープ状態にできます。

「リソースの保存」セクションの最後のオプションを使用すると、スリープ状態にしたくないウェブサイトを例外として追加することもできます。

タブのスリープ状態を解除するには、タブをクリックするだけでOKです。

7. ISP以外のDNSプロバイダーを選択

Edgeのデフォルトは、ISPが設定したDNSプロバイダーを使うようになっていますが、プライバシーとセキュリティをアップしたいなら、CloudflareやOpenDNSなど別のDNSプロバイダーに切り替えるといいでしょう。

別のDNSプロバイダーを選択するには、「…」→ 「設定」→ 「プライバシー、検索、サービス」に移動します。

「セキュリティ」セクションで、「セキュリティで保護されたDNSを使用して、ウェブサイトのネットワークアドレスを検索する方法を指定する」スライダーがオンになっていることを確認します。

このセクションにはオプションが2つあるので、別のDNSプロバイダーを使うには 2番目の「サービスプロバイダーを選択」オプションを選びます。

ドロップダウンリストから好みのプロバイダーを選択します。

Edgeの便利機能でより快適なブラウザ体験を

これで、Chromiumベースの新しいMicrosoft Edgeの知られざる機能をわかっていただけたと思います。これらの機能を知っているとブラウザ体験がアップしますし、しかもオンラインショッピングで節約もできますね。

Edgeのこのような便利機能とプロダクティビティ向上のための機能を組み合わせて、ChromeやFirefoxに負けないブラウザ体験を楽しんでください。

Source: Microsoft

Original Article: The 7 Best Hidden Features in Microsoft Edge by MakeUseOf