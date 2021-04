【間違えやすい英単語】FurtherとFartherの正しい使い分け

英語には、似たような発音で、似たような意味を持つ単語がたくさんあり、正しく使い分けるには、微妙な意味の違いを理解しなければなりません。

whoとwhom、affectとeffect、sympathyとempathy、utmostとupmost。とりわけ厄介な lay、lie、lain、laid。そして、多くの人がつまずくのが、furtherとfartherの使い分けです。

先に進む前に、この2つの単語が混同されがちなのは、あまりにも長い間、混同され、互換的に使われてきたため、複雑になっていることを認識しておく必要があります。

Merriam-Websterは、次のように説明しています。

とはいえ、それほど思い悩む必要はありません。どちらの単語も、何かの度合いが大きいことを示すために使われるものです。

ほとんどの場合、どちらを使うべきかの判断基準はシンプルです。物理的な距離を表す場合は「farther」を使い、比喩的な距離を表す場合は「further」を使います。

You ran farther today than you did yesterday. (今日は、昨日より長い距離を走った。)

Your parents live farther away from you than your sister does.(両親は、妹よりも遠くに住んでいる。)

The road is blocked, so you can’t go any farther.(道が塞がれているので、これ以上遠くへは行けない。)

You are looking to further your career, though. (キャリアをさらに高めたいと思っている。)

We’re further illustrating the point here.(ここで、そのポイントをさらに詳しく説明します。)