Google Chromeで閉じたタブをすぐ復元できる便利機能

Chromeのタブは簡単に閉じることができるので、多くの人が誤ってタブを閉じてしまいます。

この問題に対処するために、Googleは閉じたタブを簡単に復元できる機能を開発中です。この新機能を使用すると、Chromeで最近閉じたすべてのタブをすばやく表示して復元できます。

Chromeで閉じたタブを復元する現在の方法

現在、Chromeで閉じたタブを復元するには、まず「履歴」メニューに行き、復元するタブを選択します。すると、選択したタブを現在のChromeウィンドウで開くことができます。

Chromeは、そのタスクを実行するキーボードショートカットも用意していますが、それを覚えるのもひと手間です。

閉じたタブを簡単に復元できる新機能とは

Chromium Gerrit codeによると、タグ復元機能はタブ検索機能に統合される予定で、統合後の機能を使用して最近閉じたすべてのタブを表示したり、もう一度開くことができるのです。

この機能は現在ChromeのCanaryビルドで利用できるので、このビルドを入手すれば試すことができます。

Chrome Canaryで新機能を試してみる

この新機能を使用するために、有効にする必要のあるフラグや設定オプションはありません。パソコンにChrome Canaryがインストールされている限り、この新機能を試すことができます。

手順は次の通りです。

PCでChrome Canaryを起動します。 複数のタブを開き、そのうちのいくつかを閉じます。 Chromeウィンドウの右上にある、下矢印アイコンのように見えるタブ検索オプションをクリックします。 「最近閉じたタブ」セクションに、閉じたタブが表示されるので、復元したいタブをクリックします。

Image: MakeUseOf

このリストにあるタブを右クリックしても何も起こりません。これは、このリストからタブを削除するオプションが今現在ないことを示しています。

ただし、この機能が安定したChromeビルドに展開されると、この点は変わるかもしれません。

Chromeで閉じたタブがワンクリックで見つかるようになる

この新機能を使うと、最近閉じたタブをChromeでもう一度簡単に開けるようになります。

閉じたタブを見つけて復元するために、さまざまなChromeオプションに進む必要がなくなり、ワンクリックでそうしたタブをすべて見つけることができるのです。

