Appleの｢探す｣アプリが、サードパーティーのガジェットにも対応

Appleは、置き忘れたデバイスを探すための「探す」アプリで、サードパーティの製品でも、ユーザーがアイテムを追跡できるようにしました。

紛失したアイテムを、安全なBluetoothの技術で発見

「探す」アプリと統合している互換性のあるサードパーティの製品は、「探す」アプリ内の新しいアイテムのタブに入ります。

Appleは、サーバー側の変更でアイテムのタブを有効にしているので、アプリを起動して、すでに持っているガジェットを確認しましょう。

そこから、Apple以外のガジェットの最新の位置をマップ上で見ることができます。Appleデバイスと同じように、互換性のあるサードパーティの製品もアプリの「紛失モード」に対応しています。

Appleはその使い方を以下のように説明しています。

「探す」アプリの新しいアイテムタブでは、Appleデバイスの何億もの匿名の暗号化された「探す」ネットワークを利用して、互換性のあるサードパーティの製品や個人所有のアイテムを追跡することができます。「探す」ネットワークのデバイスは、安全なBluetoothの技術を使用して、失くなったアイテムを探し、おおよその位置を報せるので、みつけることができます。

「探す」アプリがApple以外の製品に最初に対応したのは、iOS 14.3のベータ版でした。AppleのWebサイトの発表によると、「探す」アプリ対応の最初のApple以外の製品は、一部のVanMoofの自転車、Belkinの新しいイヤホン、Chipoloのトラッカーなどです。

VanMoofの「探す」アプリ対応の自転車は、4月7日以降に購入したe-バイク(電動自転車)S3およびX3です。興味深いことに、「探す」対応製品を最初に発売したのはBelkinで、1月に発売した「SOUNDFORM Freedom True Wireless Earbuds」でした。

Image: MakeUseOf

Chipoloの小さな丸いアイテムトラッカー「One Spot」(写真上)は、今年の6月発売で、「探す」ネットワークのみ対応です。

ChipoloのWebサイトでキャンセル待ちのリストに登録できます。

「Work with Apple Find My」マーク

Appleは、「探す」に互換性のある他社製品は、iOS認定プログラム(MFi)の一貫として、メーカーのWebサイトや製品のパッケージに「Work with Apple Find My」マークが付いていると、サポートのドキュメント内で書いています。

この機能を使用するには、最新版のiOS、iPad OSを搭載したiPhone、iPad、iPod touch、および最新のmacOSのMacと、二段階認証で保護されたApple IDのアカウントが必要です。

また、デバイスのBluetoothと、「設定 > プライバシー > 位置情報サービス」がオンになっていなければなりません。

互換性のあるガジェットを「探す」に追加する方法

「探す」に互換性のあるサードパーティのガジェットを追加するには、iOSデバイスでアプリを起動し、メーカーの指示に従って接続を開始します。

それから、アプリのアイテムのタブに切り替え、「新しいアイテムの追加」をタップ。画面上の指示に従い、アイテムの名前を入力し、自分のApple IDのアカウントに登録します。

Image: MakeUseOf

「持ち物が問題なく追加されたら、その持ち物が対応している機能に応じて、地図上に表示する。また、近くにあるときに音を鳴らす、紛失モードを有効にする、見つかったら通知してもらうなどができるようになります」とAppleは説明しています。

AppleはサードパーティーにU1チップを公開している

Appleは、iPhone 11および12シリーズ、最新のApple Watch Series 6のような、U1チップ搭載のApple製品で、超広帯域無線テクノロジーを使用したいアクセサリーメーカー向けに暫定の仕様書を発表しました。

U1チップを使うと、デバイスが近くにある時により正確に方向が分かるようになります。アクセサリーメーカーは、Apple DevelopersのWebサイトで詳細を入手できます。

最終的な仕様書は、今春後半に発表される予定です。

あわせて読みたい

Source: Apple(1 ,2 ,3 ,4 )Chipolo

Original Article: Apple's Find My App Can Now Keep Tabs on Third-Party Items by MakeUseOf