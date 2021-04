Gmailの無料アカウントで、ChatとRoomsが利用可能に

2020年7月、GoogleはGoogle Workspaceユーザー向けに、Chat(チャット)とRooms(チャットルーム)をGmailに統合すると発表しました。

まさにそれと同じ機能が、今度はGmailの個人アカウントを持つ人にも使えるようになったのです。

今後ChatとRoomsを利用できるのは、すべての無料Googleアカウント保持者。設定からこれらの機能を有効にすれば、いますぐ使いはじめられます。

そしてこれらの機能は、GmailのWeb版でもモバイル版でも利用することができます。

ChatとRoomsの機能

ChatとRoomsはどちらも、チーム内のコミュニケーション向上に役立つように設計されています。

Chatでは、特定の人との1対1の会話が可能です。必要に応じて、グループチャットも作成することも。

RoomsはSlackのような機能。Gmailに追加することで、さまざまなプロジェクト、タスク、ファイルについて話し合うことができます。

ChatとRoomsをGmailで有効にする方法

ChatとRoomsはどちらもデフォルト設定では無効になっています。これらの機能を使うためには、自分のGmailアカウントで手動で有効にする必要があります。

Web版のGmailでChatとRoomsを有効にする方法は以下のとおりです。

任意のブラウザを開き、Gmailのサイトへ行きます。 画面上の歯車のアイコンをクリックし、「すべての設定を表示」を選択します。 「チャットと会議」タブを開きます。 「Google Chat(早期アクセス)」オプションを有効にし、表示されるプロンプトの「試してみる」をクリックします。 「変更を保存」をクリックして、変更を保存します。 これで、Gmailインターフェースの左側に「チャット」タブと「チャットルーム」タブが表示されるようになるはずです。

Image: MakeUseOf

Android版のGmailでChatとRoomsを有効にする方法は以下のとおりです。

Gmailアプリを開き、画面上部のメニューをタップしたら、「全般設定」を選択します。 リストから自分のメールアカウントを選択します。 下へスクロールし、「Chat(早期アクセス)」のチェックボックスを有効にします。 プロンプトの「試してみる」をタップします。 これで、Gmailアプリに「チャット」と「チャットルーム」が表示されるようになるはずです。 このオプションを無効にしたい場合は、同じ設定メニューでこれらの機能のオプションをオフにします。

Image: MakeUseOf

ChatとRoomsが個人のGmailアカウントで利用可能に

Gmailの標準インターフェースにChatとRoomsの両方があれば、チーム内や個人間のコミュニケーションをより簡単に、すばやくできるようになることはまちがいありません。

Source: Gmail

Original Article: You Can Now Use Chat and Rooms in Your Free Gmail Account by MakeUseOf