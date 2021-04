限られた時間を最大限生かすためのシンプルなヒント6つ

私たちは誰もが時間管理に苦労しています。

でも、ご安心を。 少し知恵をしぼって、計画、予定を立てれば、時間管理は実際、難しいことではありません。

以下のヒントが役に立つでしょう。

1. どこに時間をかけているのかを把握する

1週間、詳細な時間の記録をつけてください。毎日、貴重な時間を浪費しているかもしれない活動を記録するのです。それらの活動はできるだけ自動化し、それが無理ならもうやめてしまいましょう。

2. 毎日、目標をいくつか設定する

それぞれの目標を実施可能な手順に振り分け、それをスケジュール化します。それから、達成したタスクに対する、あなたのイメージを書き留めるようにしてください。

同じような仕事ばかりしているなら、もうやめましょう!

3. 自分の予定にバッファ時間を設ける

邪魔が入るのは仕方がないことですし、中断されることすべてが悪いとは限りません。しかし、1日を台無しにされないために、計画を立てる際、そのことを考慮に入れておきましょう。

4. 小刻みに時間を使う

90分以下の活動は、それ以上かかるものよりも生産的です。気疲れも少ないでしょう。

5. バットケイブ(バットマンの秘密基地)に居る気分になる

ドアをロックし、電話の着信音を消します。モデムを切り、通知メッセージ表示を切ります。90分の活動が終わるまで、それ以外のものには待ってもらいましょう。

6. 仕事から距離をおく機会を増やしてみる

楽しい活動に夢中になってみましょう。労働と生産性は幸福につながると教えられていますが、それは真実ではないのかもしれません。

1日の時間がもっと長ければ良いと、常に思っているようならば、時間に対する見方を変えるときかもしれません。時計で時間を計るのではなく、どれくらい求める効果を得られたかによって、計測してみてください。

――2015年10月22日の記事を再編集のうえ、再掲しています。

