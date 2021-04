Windowsで使えるおすすめのオープンソースアプリ6選

オープンソースアプリは、高価で、しばしば安全でない市販のソフトウェアの代替手段になります。Windowsには、プラットフォーム上の経験を大幅に向上できる、無料の素晴らしいオープンソースアプリがたくさんあります。

最も人気があり、高評価のオープンソースアプリをいくつかご紹介しましょう。

オープンソースアプリとは?

オープンソースアプリは、ライセンスを気にせずに利用、変更、再配布できるプログラムです。基本的に、このようなアプリはパブリックドメインであり、誰でもソースコードにアクセスできます。

とはいえ、すべてのオープンソースプログラムを自由に変更したり共有できるわけではありません。ですから、フリーソフトウェアとオープンソースソフトウェアの違いにまつわる議論が常に行なわれています。

したがって、ソフトウェアを配布する前に、それがオープンソースであり、配布する権限があることを確認しましょう。

インターネット上にあるオープンソースアプリはたくさんあります。動画編集からパスワードマネージャーまで、どこで探せばいいかさえわかっていれば、市販のソフトウェアに代わるものを見つけることができます。

優れたオープンソースプログラムの一部をご紹介します。

1. Mailspring

Mailspringは、Microsoft Outlookのように機能が豊富です。何より、これはオープンソースのメール配信エンジンを備えているのです。

テーマとレイアウトのサポート、接続されているすべてのアカウントの統合受信ボックス、タッチサポートなど、最新のメールクライアントに期待されるすべての機能を備えています。

さらに、既読通知、リンクの追跡、広範なローカリゼーション(地域に合わせた設定)、送信済みメールの取り消し機能などの高度な機能により、MailspringはOutlookの最適な代替の1つになっています。

Mailspringは無料でダウンロードして使用できますが、すべての機能を使えるわけではありません。既読通知やリンクトラッキングなどの機能を利用するには、月額8ドルのサブスクが必要です。

Mailspringは、Windows、macOS X、Linuxで使用できます。

ダウンロード:Mailspring(無料・定額制あり)

2. Minetest

Minetestは、ボクセルベースのゲームエンジンです。Minetestを使用すると、Minecraftのようなゲームを作成できます。

また、MinetestサンドボックスでMinecraftのようなスタイルのゲームプレイを体験できますが、アプリの範囲ははるかに大きくなります。

まず、Minetestは他のゲームを作成するためのプラットフォームです。なので、ソフトウェアをダウンロードして、スクリプトとAPIについて少し勉強すれば、憧れのゲーム制作に着手できます。

次に、Minetestを使用すると、他人が作成したゲームをプレイできます。サバイバルホラーゲームから探索ゲームまで、ゲームのサーバーに接続するだけでプレイできる魅力的なゲームがいろいろあります。

最後に、好みのMinetestベースのゲームに変更を加えて、Minetestネットワーク上に公開することができます。

Minetestは、Windows、macOS、FreeBSD、OpenBSD、Android、Linuxで利用できます。

ダウンロード:Minetest(無料)

3. Mattermost

より安全でプライバシーを重視したオープンソース製品で、Slackの機能を備えたものが必要なら、Mattermostがおすすめです。

Mattermostの主要セールスポイントは、オープンソースの特性にあります。

また、このアプリには安全性を保つことを目的としたコミュニティがあるので、プライバシーが問題になることはありません。安心したい人は、さらに一歩進んで、自分のMattermostアカウントをセルフホスティングすることもできます。

さらに、Mattermostには、コラボレーションツールに期待されるあらゆる機能が備わっています。ファイルの共有、グループチャット、情報システム全般とのシームレスな統合、カスタムワークフローを作成する機能などは、Mattermostが注目される理由のごく一部です。

Mattermostは小規模なチームには無料ですが、中規模から大規模の組織には少額の料金がかかります。

Mattermostには、iOS、Android、Windows、macOS、及びLinux用のネイティブアプリがあります。

ダウンロード:Mattermost(無料・有料版あり)

4. HandBrake

HandBrakeは、2003年から使用されているオープンソースの動画エンコーダーです。これを使えば、どんな動画もある形式から自分の好む形式に変換できます。たとえば、HandBrakeを使えば、MKV動画ファイルをMP4ファイルに変換することが可能です。

複数の動画ファイルを一度にバッチスキャンしてエンコードすることもできます。HandBrakeはDVDとBluRayのエンコードにも対応しています。

要するに、HandBrakeより優れた無料の動画エンコーダーはありません。

HandBrakeは、Windows、macOS、Linuxで使用できます。

ダウンロード:HandBrake (無料)

5. Shotcut

Shotcutは、Adobe Premiere Proなどの市販の動画編集ソフトウェアに代わる無料のオープンソースです。Premiere Proと同様に、アセットをドラッグアンドドロップできるタイムラインベースのエディターです。

ShotcutのUIもPremiere Proとかなりよく似ています。Premiere Proと同様に、パネルをドッキングしたり取り外したりすることができます。

また、何百ものコーデックや4K解像度に対応しており、さらにHDMI、Webカメラ、Windows Direct Showデバイスなどからのストリームキャプチャをサポートしています。

最後に、ShotcutのWebサイトには、膨大な数のオープン教育リソースがあります。このリソースは、ユーザーがShotcutを最大限活用することに大いに役立つでしょう。

Shotcutは、Windows、macOS、Linuxで使用できます。

ダウンロード:Shotcut (無料)

6. Vivaldi

このリストにあるすべてのアプリの中で、Webブラウザが最も便利です。誰もが毎日ブラウザを使用しています。ですから、私たちのプライバシーは、使用しているブラウザに大きく依存します。

そして、Google Chromeがプライバシー保護の対策をほとんど何も講じていないことは周知の事実です。

今こそVivaldiの出番です。

Vivaldiは部分的なオープンソースです。これは、Google Chromeと同じエンジンであるChromiumをベースにしていますが、カスタムUIコードが備わっています。Vivaldiがオープンソースコードとクローズドソースコードの組み合わせであるのはそのためです。

現在、VivaldiはChromiumベースなので、ユーザーはお気に入りのChrome拡張機能をすべてインストールできます。また、ビルトインの広告・追跡のブロッカーを搭載しています。

さらに、Tab Stacking(タブのグループ化)、テーマを使用した幅広いカスタマイズ、カスタムキーボードショートカット、さまざまなサイトの分割スクリーンビュー、フローティングウィンドの表示などの斬新な機能を満載しています。

言うまでもありませんが、Vivaldiは、使い方、見た目、機能など、ほぼすべての側面を自分の好みに合わせて変えることができます。

プライバシーの保護から独自のブラウジング体験を作ることまで、Vivaldiは市場で最高のオープンソースブラウザの1つです。

Vivaldiは、Windows、macOS、Android、Linuxで使用できます。

ダウンロード:Vivaldi (無料)

これからはオープンソースの時代

市販のアプリがどれほど優れていても、これからはオープンソースの時代です。ソフトウェアの民主化は、企業にユーザーのプライバシーとデータを確実に保証させる唯一の方法であり、これはオープンソースを使わずに実現することはできません。

企業が個人のプライバシーの重要性を理解し、アプリをオープンソース化するまでは、代替のソフトウェアを探求することが、優れたサービスを楽しみながら自分自身を守る唯一の方法です。

