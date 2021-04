Slackに社外の人ともDMができる新機能ができた。ただし注意点も

Slackに、社外の人とDM(ダイレクトメッセージ)ができる新機能が追加されました。ただし、いくつか注意点があります。

まず、このサービスはオプトインであり、やりとりを始める前に、相手から送られた招待メールを承認しなければなりません。そのほかにも、この新機能「Slack コネクト」について、知っておくべき特徴がいくつかあります。

当たり前のことではありますが、この新機能を使えるかどうかは、その組織のSlack管理者の完全なコントロール下に置かれています。たとえば、私の米LifehackerのSlackアカウントではこのDMは使えませんが、私がアクセス権を持つほかの企業のSlackでは使えるところもあります。

もし、自分のSlackでこの機能が使える状態になっていないなら、Slack管理者が設定を有効にしていないか、意図的にあなたには使えないようにしている可能性があります。

(そのときは、今までどおりの方法に戻るだけです。決して悪いことではありません。そのほうが話したくない相手と話さなくてすみますから)

次に、Slackの管理者(すなわち会社)が、社内のSlackで共有されているコンテンツに関して絶大な権限を持っていることを覚えておいてください。

もしかすると、この新しいDMを、自分と相手のどちらの会社からも自由な場所で行われる、プライベートなやりとりだと思っている人がいるかもしれません。しかし、そうではありません。Slack コネクトでのやりとりも、それぞれの会社のポリシーに縛られることになります。

David Pierce氏はProtocolで次のように説明しています。

Slack管理者は、従業員が退職したり、解雇されたりしなくても、メッセージを削除できることを覚えておいてください。

あなたの会社(あるいはならず者の管理者)が、今のところはDMの使用を許可していても、将来的に不許可にして、メッセージがすべて削除されてしまうかもしれません。

ですので、重要な内容をやりとりしている場合は、定期的にスクリーンショットを撮るか、コピー&ペーストして別の場所に保存しておくようにしましょう。メッセージをメールに転送しておくのもいいかもしれません。今うまくいっていることが、今後もずっと続くと考えてはいけません。

企業社会では何が起きるかわかりませんので。もちろん、会社がメッセージの保存に関する設定を変更すれば、あなたが送受信したDMにも影響が及びます。

People are going to use it as a tool for harassment and abuse, while Slack clients will use it as a surveillance tool (there will absolutely be naive leakers who end up getting fired or even arrested over this) https://t.co/DGZrbb5GvW