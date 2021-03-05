【楽天スーパーSALE】200万点が半額以下！50％オフのダイソン掃除機やJVCのビデオカメラなどがお買い得に
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こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント｢楽天スーパーセール｣を2021年3月4日（木）20時00分～3月11日（木）1時59分まで開催中。
本日2021年3月5日（金）は、 ブリジストンの電動自転車やJVCのビデオカメラが半額など、お得な商品が多数登場しています。時間・数量限定の商品も多いので、お見逃しなく！
さらに、｢ショップ買いまわり｣にエントリーするとポイントが最大10倍になります。ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大44倍のチャンスも。
なお、以下の表示価格は2021年3月5日（金）14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額以下が多数！ 時間・数量限定の商品も多いので、お見逃しなく！
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21,664円（50%オフ：2021年3月5日（金）15時59分まで）
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Image: 楽天市場
Source:楽天市場
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