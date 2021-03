行方不明になったApple Pencilを見つける4つの方法

2015年のリリース以来、Apple Pencilがさらに魅力的になりました。

デジタルアーティストやデジタルデザイナーにとって優れたツールであるだけでなく、一般ユーザーがメモを取る際にもこれまでに無いほど便利になっています。

しかし、多くのApple Pencilのユーザーが直面する普遍的な問題が1つあります。

それは、Apple Pencilが行方不明になりやすいことです。

行方不明になったApple Pencilを見つける方法

Bluetooth対応デザインのApple Pencilは、ユーザーが自由に文字や絵をかけるようになっています。しかし、ワイヤレスであるがゆえに、行方不明になりやすいのが難点です。

Appleの「Find My」アプリを使用すると、行方不明になったAppleデバイスはほとんど見つけられますが、Apple Pencilは対象外です。

ですから、Apple Pencilを見つける機能が追加されるまでの代替方法をご紹介しましょう。

1.iPadのBluetooth接続を利用する

Apple Pencilが近くにあるかどうか確認するには、iPadで「設定」→「Bluetooth」→「マイデバイス」に移動します。

Apple Pencilが「接続済み」として表示されたら、30フィート(約9m)以内にあるということになります。Bluetoothは最大30フィート(約9m)の範囲内で有効だからです。

Image: MakeUseOf

Bluetoothの有効範囲は、iPadとApple Pencilの間にあるものによって大幅に減少することに留意しましょう。 たとえば、厚い壁、床、または家具でさえ、Apple Pencilの見つけやすさを左右することがあります。

その点を考慮すると、Apple Pencilが接続されているなら、実際には30フィート(約9m)よりだいぶ近くにあるはずです。

2.「Bluetooth Finder」アプリをダウンロードする

「Bluetooth Finder」アプリは、ワイヤレス署名に接続すればApple Pencilを見つけるのに役立ちます。

「Bluetooth Finder」アプリの使用は、Apple Pencilが充電されて起動している場合にのみ効果を発揮することに注意してください。

Image: MakeUseOf

この方法でApple Pencilを見つけるには、「Bluetooth Finder」アプリを開き、既にペアリングしてあるデバイスのリストからApple Pencilを選択します。

すると、「Bluetooth Finder」アプリが、信号強度とデバイスからの推定距離を示すレーダーを表示します。

アプリの距離が0.5m(2フィート)未満の場合は、Apple Pencilが近くにあるはずです。

ダウンロード:Bluetooth Finder (4.99ドル)

3.自分の行動を振り返る

Apple Pencilを最後に手に取ったのはいつだったか正確に思い出して、署名、絵を描く、タイムスタンプや場所の詳細をメモする、などApple Pencilを使った記憶をたどりましょう。

Image: MakeUseOf

Apple Pencilをオフィスに持参する人は、テーブルの下、モニターの裏、PCの台の内側など、ワークステーションの周囲を確認しましょう。

誰かが拾って届けているかもしれないので、オフィスに遺失物を保管する部署があれば、そこも確認しましょう。

4.Apple Pencilに振動を与える

Apple Pencilがしばらく行方不明になっていると、スリープ状態になっている可能性があります。Apple Pencilがスリープ状態になると、充電されていてもBluetooth経由で接続することはできません。

Apple Pencilに振動を与えて、見つけやすくしましょう。

カバンを揺さぶったり、ソファのクッションをひっくり返したり、机の引き出しの中をかき回すと、埋没していたApple Pencilが揺さぶられてスリープ状態が解除されるかもしれません。

車の中でApple Pencilが行方不明になった疑いがある場合は、車を走らせているうちにApple Pencilもアクティブになる可能性があります。

Apple Pencilを紛失しないためにできること

運が悪くてApple Pencilを紛失することもありますが、再発を防ぐために、次のことを実践しましょう。

1. Apple Pencilは常に充電しておく

前述した通り、Bluetoothを使ってApple Pencilを見つけることができますが、この方法はApple Pencilが充電されていないと使えません。

第1世代のApple Pencilは、キャップを外してiPadのLightningポートに接続すれば充電できます。

第2世代のApple Pencilは、iPadと互換性があるように設定していれば、iPadの側面にある磁気充電ポイントに置くだけで充電できます。

Image: MakeUseOf

Apple Pencilsはスタンバイ状態でも引き続き動作するように設計されているので、正常に機能するためには、リチウムイオンバッテリーを定期的に充電する必要があります。

Apple Pencilsを紛失して数週間充電しないままにしていると、バッテリーが切れて電源が入らなくなる可能性があります。

Apple PencilがまだApple Careの保証対象なら、交換品をもらえるかもしれません。Appleは、Apple Pencilのバッテリーの交換も修理もしていません。

2. Apple Pencilをパーソナライズする

多くのデザインスタジオやオフィスでは、常に複数のApple Pencilsが存在している可能性があります。Apple Pencilをパーソナライズすると、自分以外の人が手に取ることを防げます。

Image: MakeUseOf

Apple Pencilをパーソナライズする方法の1つは、オンラインのApple Storeで購入時に無料で刻印することです。

刻印が入ったApple Pencilは再販価格が低くなるので、カフェやコワーキングスペースで作業しているときになくしても、盗まれる可能性が低くなります。

刻印を入れたくない場合は、ステッカー、ラップ、または保護ケースを使用して他人のものと差別化しましょう。

Image: MakeUseOf

GPSトラッカーは、どんどん手に入りやすくなっているので、Apple Pencilにつけて紛失や盗難を防ぐことも一案です。

最近のGPSトラッカーの多くは、タッチペンを使っての書き込みや描画がしにくくならないようにするために、軽いステッカーやキーチェーンの形で提供されています。

最後になりましたが、GPSトラッカーは、Apple Pencilがバッテリー切れになったりスリープ状態になっても機能します。

3. Apple Pencilの置き場所を作る

あらゆる種類の紛失しやすいアイテムの置き忘れを防止する実証済みの方法は、置き場所を作ることです。

ワークスペースの整理整頓に関しては、Apple Pencilのような重要なアイテムを保管する専用の場所を作ることで、紛失を防ぐことができます。

Image: MakeUseOf

特別なペンケース、充電ブロック、ペンシルスタンドに至るまで、Apple Pencilを保管する方法はたくさんあり、どこに置くことにするか決めてしまえば、Apple Pencilを使う必要があるときに探さずにすみます。

無くさないようにすることが一番

Apple Pencilの紛失は、非常にストレスを感じる体験になりそうですが、適切な手順を取れば、紛失を完全に防止できます。

Appleの無料の刻印オプションを使ってApple Pencilをパーソナライズする、ステッカを貼る、保護ケースを使用する、などして自宅やオフィスでの紛失を防ぎましょう。

Apple Pencilを常に充電しておくか、デバイスがスリープ状態でも機能する適切なGPSトラッカーを購入して、Apple Pencilをどこかに置き忘れる心配をなくしましょう。

ありがたいことに、iPadは、内蔵されているBluetooth機能やサードパーティのアプリを使用するなど、行方不明になったApple Pencilを見つけるのに役立つ装備が整っています。

あわせて読みたい





Image: Shutterstock

Source: Apple

Original Article: How to Find a Lost Apple Pencil by MakeUseOf