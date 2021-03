Googleに保存した全てのデータをバックアップする方法

Jeeves(かつて人気のあった検索サービス運営社)がよみがえって検索マーケットの覇者に返り咲かない限り(すなわち永遠に)、Googleアカウントがあったほうが今後の人生をハッピーに過ごせそうです。

ところが最近、なんの理由もなくGoogleによってユーザーアカウントが消される事件が起きています。

アカウント削除の憂き目に遭うと、Googleサービスに保存していた膨大なデータへのアクセスができなくなり、それを取り戻す術はありません。

@madebygoogle@gmail@GooglePay@Android@androidcentral@AndroidAuth@AndroidPolice My near decade old @Google account was disabled. Can't pay @googlefi or @googlefiberhelp bills. Years of @googledrive files and memories gone. Please, help me get this seen by someone at Google. pic.twitter.com/gyUAgJYLNl