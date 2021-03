Googleフォトを6月以降も無制限で使えるお得なスマホは？

数か月前、GoogleはGoogleフォトでストレージを無制限に提供することを中止すると発表しました。しかし、最近の発表で、Pixelスマホのユーザーは引き続き同サービスでストレージを無制限に利用できるとしています。

2021年6月に無制限ストレージの提供を停止

2021年6月からは、Googleフォトのアカウントにデータを無制限にアップロードし、保持することができなくなります。

6月以降にアップロードしたすべてのファイルは、Googleアカウントの持分にカウントされ、その制限を超えると、より多くのストレージを提供する有料プランを選択することが求められます。

Pixel 2、3、4、5は6月以降も無制限にストレージを利用できる

この変更はGoogleフォトの全ユーザーに適用されますが、いくつか例外があります。

Pixel 2、3、4、5を使用している場合、Googleは、2021年6月以降もGoogleフォトで無制限のストレージを引き続き利用できるとしています。

つまり、Googleフォトのアカウントに割り当てられたストレージの容量を気にせずに、すべての写真と動画を高いクオリティでアップロードできるというわけです。

Pixel 1及びPixel 5より後発のモデルは対象外

残念ながら、すべてのPixelユーザーがこの特典を利用できるわけではありません。Google社員のツイートによると、Googleフォトで無制限のストレージを利用できるのは、Pixel 2、3、4、5のユーザーのみ。

つまり、Pixel 1を使用している場合、この特典は享受できないのです。

また、そのツイートには、今後発売される新しいモデルのPixelスマホも無制限のストレージを提供しないと書かれています。

ストレージを無制限に利用できるうちにファイルをアップロードしておく

幸い、この変更が効力を発揮するまでにまだ数カ月あります。

つまり、それまではすべての写真と動画をGoogleフォトにアップロードでき、かつアカウントに割り当てられたストレージにカウントされません。

Googleフォトにファイルをアップロードする方法がわからない人のために、Androidスマホでアップロードする方法を以下にご説明します。

スマホでGoogleフォトアプリを起動します。 右上隅にあるプロファイルをタップします。 「写真の設定」を選択します。 「バックアップと同期」をタップします。 「バックアップと同期の切り替え」を有効にします。

Image: MakeUseOf

スマホに写真や動画がたくさんあると、Googleフォトがコンテンツをアップロードするのに時間がかかる可能性があります。

Pixelスマホの特典を大いに利用する

GoogleのPixelスマホには多くの特典がありますが、その1つはGoogleフォトで無制限にストレージの容量を利用できることです。

2021年6月以降もこのストレージを保持できるようになったので、端末のストレージを気にせずに写真をキャプチャしたり、動画を録画することができるでしょう。

