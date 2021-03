Web会議中の集中力を維持するコツ5選

新型コロナウイルスのパンデミックの最中に、人と会わずに過ごす生活の単調さは容易に予測できますが、それ以上に予測されるのは、今後もWeb会議が果てしなく続きそうだということです。

画面を凝視し続けていると、まさに「Zoom疲れ」の状態になります。どうやら、一般のサラリーマンだけでなく、ハリウッドのアイコンであるアル・パチーノ氏もこの影響は及んでいるようです。

日曜日の夜のゴールデングローブ賞で、セミリモート制作中にダイヤルインした80歳のアル・パチーノ氏は、ちょっと朦朧としていた様子で、画面内では別の顔を見せていました。

アル・パチーノ氏の艶っぽい油断した顔は(実は寝ていたのでしょうか?)、あらゆる人を魅了したのではないでしょうか? なぜなら、Zoom通話中に意識が朦朧としたことがない人はいないからです。

Al Pacino sleeping at the #GoldenGlobes is the most I’ve ever related to a celebrity. pic.twitter.com/uJGoDXzFIv