YouTubeを便利に使いこなす9つの方法

YouTubeは相変わらずWebで視聴できる最高の動画サイトですが、カスタマイズしようと思ったことはありませんか。

気軽にYouTubeを使用している人も、毎日オンラインで動画を視聴しているヘビーユーザーも、いろいろな方法でYouTubeをカスタマイズできます。

YouTubeをカスタマイズする方法のほとんどは、YouTubeのリンクに特別な加工を施すことです。

動画をGIFに変換するなど、サービスをさらに活用するのに役立つYouTube URLの加工方法をいくつかご紹介しましょう。

1.動画を好みのところから再生するリンクの作成

Image: MakeUseOf

通常、YouTube動画のリンクをコピーして開くと、動画は最初から再生します。

しかし、動画の特定のセクションを誰かに見せたり、長いイントロをスキップしたいときは、URLにタイムスタンプを追加して、その時点から動画が始まるようにすることができます。

やり方はいくつかあります。動画のURLの末尾に「&t = YmXXs」を手でタイプして追加すれば、動画のY分XX秒から開始するように設定できます。1分半を「90s」と秒だけで表すこともできます。

実例:

元の動画:youtube.com/watch?v=Tt5ShaI5hW8

URL加工後:youtube.com/watch?v=Tt5ShaI5hW8&t=120

これで、動画の冒頭から2分の時点から再生する動画のリンクになりました。

手で入力するのが嫌なときは、共有したいところでビデオを一時停止してから、右クリックして「現在の時間にビデオのURLをコピー」を選択してください。

2.動画を無限に繰り返して再生する

Image: MakeUseOf

YouTubeは、勉強中に聞くビデオゲームのサウンドトラックなど、他にはない音楽を聞くのに最適です。気に入った曲を何度も繰り返して聞きたいときは、URLの「youtube」の後に「repeater」と追加しましょう。

これで、YouTubeRepeater.comで動画が開き、無限に繰り返して再生されます。

実例:

元の動画:youtube.com/watch?v=shibvkpyb8E

URL加工後:youtuberepeater.com/watch?v=shibvkpyb8E

新しいページの動画の下にあるオプションを使えば、動画の開始時間や終了時間を好きなように変更できます。

3.動画の年齢制限を無視して再生する

Image: MakeUseOf

YouTubeは、成人向けコンテンツが含まれている特定の動画にはフラグを付けて年齢制限を設けています。YouTubeアカウントを持っていない場合や、サインインして視聴したくない場合でも、ちょっとした裏技で、サインインせずに視聴できます。

実例:

元のURL:youtube.com/watch?v=wvZ6nB3cl1w

このURLの「youtube」の前に「nsfw」を追加します。

加工後のURL:nsfwyoutube.com/watch?v=wvZ6nB3cl1w

これで、この動画は、年齢制限の無い新しいサイトで開きます。

それでも年齢制限に関するメッセージが表示される場合は、ページの上部にある「ここをクリックして、ページ上部にある別の方法を試してください」というテキストをクリックしましょう。これで、新しいページが読み込まれて動画が正常に再生されます。

4.イントロをスキップする

どこから動画の再生を開始するか選択できるURLの加工と同じように、動画の再生を開始するときに一定の秒数をスキップすることもできます。

この場合、時間の単位は分で使えないので、1分半は「90」(秒)とします。

動画の最初の30秒をスキップする方法:

元のURL:youtube.com/watch?v=M03bTkQxVUg

URLの末尾に「&start = 30」を追加します。

加工後のURL:youtube.com/watch?v=M03bTkQxVUg&start=30

この方法は上記の1.でご紹介したタイムスタンプと似ていますが、もっと速く入力できますし、タイムスタンプを記憶する必要がありません。

5.自分だけのカスタムURLを作る

Image: MakeUseOf

自分だけのYouTubeチャンネルを持っていて、必要な要件を満たしているなら、自分のページのバニティURLを設定できます。

これは、デフォルトのランダムな文字列よりもはるかに覚えやすく、ソーシャルメディアや他のサイトで簡単にリンクできるので、やる価値があります。

カスタムURLを取得するには、次の条件を満たすチャンネルを持っている必要があります。

少なくとも100人の加入者がいる

そのURLを作ってから30日以上たっている

アップロードしたプロフィール写真とチャンネルアートがある

上記の条件を満たしている場合は、YouTubeの右上にあるプロフィール写真をクリックして「YouTube Studio」を選択し、YouTube Studioにアクセスしてください。

左側のメニューで、「カスタマイズ」をクリックし、上部にある「基本情報」をクリックします。

このページの「チャンネルURL」の下に、自分のチャンネルの通常のURLと、(資格がある場合は)「カスタムURL」を設定するためのフィールドが表示されます。

これを使用して、自分のチャンネルのバニティURLを選択します。

1度に使用できるカスタムURLは1つだけです。すでにカスタムURLを持っている場合は変更できませんが、現在のURLを削除すれば、新しいURLを作成することができます。

これは年に3回しか使えないオプションなので、あまりたびたび変更しないようにしましょう。

カスタムURLが設定されると、誰でも「youtube.com/[自分のカスタムURL]」に行って自分のチャンネルにアクセスできます。

6.登録チャンネルの最新動画を見られるように設定する

YouTubeが提供する提案はたいてい役に立ちません。変なコンテンツばかり勧められたり、ホームページに全く興味のない動画が含まれていたりしますが、YouTubeのランディングページをもっと良いものに設定できます。

サインインしたら、次のURLを使用して、YouTubeブックマークをメインホームページからサブスクリプションページに変更してみましょう。

サブスクリプションページのURL:youtube.com/feed/subscriptions

これにより、登録しているチャンネルの最新の動画が見られるようになるので、新しいコンテンツを見逃すことはありません。

これで、自分が見るものは自分でコントロールできるようになり、YouTubeに決められることが無くなります。

7.動画のサムネイルを取得する

Googleで画像を検索して、「maxresdefault」というタイトルのYouTube動画の写真を表示することが一般的に行われています。

以下のURLにアクセスすれば、どんなYouTube動画であっても、その高品質のサムネイルを簡単に表示できるようになります。

img.youtube.com/vi/[VideoID]/maxresdefault.jpg

[VideoID]を、YouTube動画の最後にある「v=」の後のテキストに置き換えます。

加工後のURL:youtube.com/watch?v=YMbm_SFJugQ

加工後のURLを開くと、この動画のサムネイルを表示します。

以下のリンクにアクセスしてください。

img.youtube.com/vi/YMbm_SFJugQ/maxresdefault.jpg

8.YouTube動画からGIFを作る

Image: MakeUseOf

YouTube動画を見ていたらGIFにしたい瞬間に出会うことがあります。

YouTubeリンクの前に「gif」を追加すれば、動画の任意の部分からアニメーションGIFを簡単に作成できます。

元のURL:youtube.com/watch?v=gy1B3agGNxw

加工後のURL:gifyoutube.com/watch?v=gy1B3agGNxw

これで動画をGIFに編集できます。

加工後のURLをクリックすると、gifs.comに飛ぶので、そこでさまざまな効果を追加したり、GIFを好みに合わせて切り抜いたりできますよ。

作業が完了したら、簡単なリンクを使用してGIFをソーシャルネットワークに共有するか、ダウンロードして保存します。

ただし、極端に長い動画には、この方法は通用しません。

9.2つのYouTube動画の音楽をミックスする

これは、YouTubeから直接アクセスできないので、本当はURLの加工ではありませんが、YouTubeのURLを使用することに変わりないので、ここでご紹介することにします。

YouTube DJにアクセスすると、2つのYouTube URLを追加して、両方の音楽をミックスすることができます。コントロールを使用して、曲のさまざまな部分にショートカットポイントを設定し、いい感じにフェードと速度を調整します。

2つの音楽のトラックをミックスできたらいいのにと思ったことがあるなら、このサイトを使いましょう!

Image: MakeUseOf

Source: YouTube DJ, YouTubeRepeater.com

Original Article: 9 YouTube URL Tricks You Should Know About by MakeUseOf