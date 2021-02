iPhoneとAndroid7機種を比較。最高のカメラを搭載しているスマホは？

現在、市場にはたくさんの種類のスマホが出回っていますが、どのスマホが最高のカメラ機能を搭載しているのか判断するには、徹底的に比較してみることが必要です。

最高のカメラ機能を搭載していると思われるスマホを見ていきましょう。

Apple iPhone 12 Pro

Image: MakeUseOf

Apple iPhone 12 Proは、超ワイドf/2.4カメラ、望遠f/2カメラ、ワイドf/1.6カメラという素晴らしいトリプルカメラユニットを搭載している点で、他のスマホと一線を画しています。

また、前面のTruDepthカメラには12MPセンサーがあります。iPhone 12 Proは、暗い場所でもより高速にフォーカスをあわせるLiDARスキャナーなど、多くのカメラ機能を提供しています。

さらに嬉しいことに、iPhone 12 Proには、AppleのProRAWファイル形式にアクセスです。

ユーザーはAppleのコンピュテーショナルフォトグラフィーの効果を利用することができ、それらをRAWファイルと組み合わせることもできます。

iPhone 12 Proが現在手に入る最高のスマホであることは議論の余地がありません。

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Image: MakeUseOf

Samsung Galaxy S20は、史上最高のカメラを搭載したスマホの1つ。

Galaxyファミリーには、すでに優秀なカメラ機能を搭載したスマホがたくさんありますが、Samsung Galaxy S20 Ultra 5Gは、その中でもピカイチです。

108MPカメラはお約束ですが、望遠画像に最適な100倍ズーム機能も追加されている点は秀逸です。しかし、画像処理に一貫性がないので、完璧なスマホとは言えません。

とは言え、ファームウェアがこの問題を修正できます。ハードウェアは、GalaxyS20やS20 Plusより高性能です。

画像の総合的なパフォーマンスを見ると、出力は概して素晴らしく、Androidスマホの中でベストなカメラ機能を搭載しているスマホだと見なされるのも理解できます。

Google Pixel 5

Image: MakeUseOf

Google Pixel 5は、バッテリー寿命が優れている高性能スマホです。非常に使いやすくて手間のかからないカメラを搭載。

Google Pixel 5は、技術的には最先端の機能を備えているわけではありませんが、使いやすさと信頼性がその点を補っています。

このスマホは、12.2MP 27mm f/1.7のカメラと16MPの超ワイドf/2.2カメラのリアデュアルカメラユニットを備えています。強みは、Android 11 OSを補完するSnapdragon 765Gのチップセット。

この組み合わせにより、このスマホのカメラを使用するとタイムラグのない使用感を体験できます。さらに、主力機能となるフレッシュレート90Hzのディスプレイも魅力です。

Apple iPhone 12

Image: MakeUseOf

Apple iPhone 12は、望遠カメラはないものの、優秀なカメラを搭載したスマホです。iPhone 12 Proと比べると、「お、すごい!」という要素は少ないものの、優れた機能があります。

12MPの広角、12MPの超広角、5倍デジタルズームは、望遠カメラがない点を補っています。録画に関しては、すべてのiPhone12モデルには、ドルビービジョンと組み合わせたHDR動画録画機能があります。iPhone 12では、最大30fpsです。

フロントカメラには、ディープフュージョンモードとナイトモードがあり、さらに、秀逸なナイトモード・タイムラプス機能もあります。

Samsung Galaxy S10 5G

Image: MakeUseOf

Samsung Galaxy S10 5Gは、一流のカメラのクオリティを提供することで知られているSシリーズの1つです。望遠/TOF/ワイド/ウルトラワイドを組み合わせた、4つのリアカメラを搭載しています。この4つのカメラのパフォーマンスはどれも優れています。

メインカメラセンサーは12MPですが、競合するカメラ付きスマホとほぼ同レベルの機能があるので、見劣りはしないでしょう。

Galaxy S10は、画質と自動モードのパフォーマンスの点で注目を集めています。Samsungは、HDR10+対応にデジタル動画手ぶれ補正機能を追加しているので、高いクオリティの4K動画を確実に撮影できます。

これにより、互換性のあるテレビモニターでクオリティの高い出力を最大化できます。こうした機能により、Samsung GalaxyS10は2020年に登場したカメラ付きスマホの中でベストなものの1つと言えるでしょう。

Sony Xperia 1 II

Image: MakeUseOf

Sony Xperia1 IIは、映画とほぼ同じ比率の21:9のシネマスタイルのフォーマットで映像を撮影できるため、動画のプロや映画ファンにお勧めです。また、画面は4K HDRに対応します。

Sony Xperia 1 IIは、後処理に最適なフラットカラープロファイルと完全にマニュアルでコントロールできる機能があります。

一般ユーザーとコンテンツクリエーターの両方の観点で優れたシネマ体験を望む人には、Sony Xperia 1IIは申し分のないスマホです。

Xiaomi Mi 10 Pro

Image: MakeUseOf

Xiaomi Mi 10 Proは、108MPプライマリレンズを備えた最高のカメラセットアップを提供します。

また、10倍のスーパーズームレンズに加えて、12MPの専用ポートレートレンズと20MPの広角レンズも特長。

このスマホのカメラは、ほとんどの写真撮影のニーズに対応できる4つの高品質レンズを備えています。

また、動画オプションには、960fps 1080Pの超スローモーションと60fpsで4K、と30fpsで8Kがあります。

Samsung Galaxy Note 10+

Image: MakeUseOf

Samsung Galaxy Note 10+は、現在市場に出回っている最高のペン入力スマホで、旧バージョンのSamsung Galaxy Note9を機能とパフォーマンスの点で上回っています。

ペン入力は、自撮りやその他のショットを撮るときのリモートシャッターとしても便利です。

トリプルカメラシステムで、素晴らしい動画と写真の出力を提供します。

Galaxy Sシリーズを除けば、NoteシリーズはSamsungの最高傑作です。

結論

最高のカメラ機能を搭載しているスマホはどれかという議論になると、AppleとSamsungの2つのブランドに絞られると言っても過言ではありません。

現在消費者が利用できるスマホで最高のカメラ機能を搭載しているのはApple iPhone 12Proです。Androidスマホの中では、Galaxy Samsung S20がスマホのカメラとしては最高の機能を備えています。

写真家と動画制作者の両方に最適な高度な機能と最高の特性を提供するカメラを搭載しているこの2つのスマホが、トップ2でしょう。

Image: MakeUseOf

Original Article: Which Phone Has the Best Camera?by MakeUseOf