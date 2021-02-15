【楽天セール】最大50％ポイント還元！30%ポイント還元のアイリスオーヤマの電気圧力鍋6Lや1000円台のお取り寄せグルメなどがお買い得に

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2021年2月15日（月）は、 ポイント30%還元のアイリスオーヤマの6L電気圧力鍋や1000円台のお取り寄せグルメなど、お得な商品が多数登場しています。毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。さらに、現在複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣も2月16日（火）2:00まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。なお、以下の表示価格は2021年2月15日（月）14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数

楽天スーパーDEALの｢24時間タイムセール｣、16日（火）9:59まで

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Image: 楽天市場

Source:楽天市場