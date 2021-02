知らぬ間に課金。iPhone向け詐欺アプリを見分ける方法

米Lifehackerでは、Google Play Store上の怪しいアプリを定期的に紹介しています。一方、AppleのApp Storeにも、一定数の脅威が存在します。

同プラットフォームには、油断したユーザーをだまし、高額な出費を伴う(ときに非公開の)アプリ内課金を行わせようとするiOSアプリがあふれているのです。

それらのアプリは、正当な機能の中に詐欺機能を隠すことでAppleの審査を潜り抜けたのち、偽のレビューやダウンロードを行い、ユーザーレーティングを操作します。

このような侵略型アプリの登場は、決して新しい現象ではありません。

2019年には、ユーザーからお金をだまし取ったとして追放されていた悪名高いiOS向け心拍数モニターアプリが、追放からわずか8カ月でApp Storeに再登場しました。

同アプリは、一部のiOSデバイスに備えられた指紋によるTouch IDを使ってユーザーの心拍を取得すると主張していました。

しかしバックグラウンドで、ユーザーの気づかぬうちに指紋を使って89ドル(約9000円)の課金を承認させていたのです。

「Apps Exposed」は同アプリの再登場時、500個以上のiOSアプリが同様の手口で詐欺行為を働いていると報じました。

その後、それらアプリの多くは削除されましたが、App Storeには新たなアプリが連日のように登録されています。

その多くがアダルトコンテンツ関係のアプリであることは驚きではありません。

とりわけ、ピアツーピアのチャット、無料ポルノ、カジュアルセックス関連が多いようです。とはいえ、アダルトコンテンツ以外でも多くの詐欺アプリが存在しています。

たとえば、写真/動画フィルター、クイズやゲーム、健康、背景、UIテーマなどが、よく標的にされています。

