週末の充実感を高めるコツは、自分流の習慣を作ること

週末は1週間の疲れを取るためにリラックスして過ごしたいのに、現実はなかなかそうもいきません。

たまった洗濯物を洗い、食料品の買い出しに行ったり、サッカーの試合に出たりしていると、いつの間にかもう日曜の夜です。

これでは、リフレッシュして翌週元気に働くために充電できた気がしません。A Cup of JoのライターJoanna Goddardさんは、最近、週末の充実感を高めるコツを発見しました。

それは、日曜日の夜は友人と映画デートをすること。

週末をどのように過ごしても、日曜日の夜に楽しい外出の予定を入れると、「ああ、明日からまた仕事か」という日曜の夜に特有の憂鬱な気分にならずにすむことに気づきました。楽しい映画デートで頭がいっぱいになるからです。

週末モードに切り替える習慣を作る

同様のコンセプトで、金曜日の夜か土曜日の朝は気分を週末モードに切り替えられるようなことをすれば、気分転換できて、週末の雑用をこなす気になれるかもしれません。

それに、どんなにたくさん雑用があっても、日曜日の夜に楽しいルーティンが待っていると思えば、それほど苦にならないでしょう。

私の場合は、土曜日の朝に夫と息子と一緒に地元のファーマーズマーケットに行くことで週末をスタートさせるのが好きです。

それぞれお気に入りのスタンドがあり、チーズを試食したり、夕食のグリル用に買い物をしたりしながら、マーケットをぶらぶら歩きまわります。

どんな週末を過ごしたい?みんなの儀式は?

もちろん週末をどのようにスタートさせたいかは人によって違うでしょう。米ライフハッカーのスタッフに、週末を始めるときの儀式を聞いてみたところ、一番多かったのは、美味しいコーヒーを飲みながら普段見れないテレビをたっぷり見ることでした。

(でも、編集長のMelissa Kirschさんは、美味しいコーヒーのところは同じでしたが、テレビを見る代わりにニューヨークタイムズのクロスワードパズルをするそうです。この差が彼女が編集長である理由でしょうね)

金融ライターのLisa Rowanさんは、毎週土曜日の午前中に地元の動物シェルターでボランティアをしています。

だから、他のスタッフに誰よりも親切なんですね。ライターのNicole Diekerさんは、金曜日の夜に部屋を片づけて、土曜日の朝は掃除が行き届いたきれいな家で目覚めるようにしています。

一方、健康関連の記事の編集者をしているBeth Skwareckiさんは、金曜日の夜は「やれやれ、今週もやっと終わったわ。

明日は何時に起きてもいいんだから」ということで、「玄関ポーチでビールを飲む」そうです。

そう、やりたいことをやればいい!

週末をスタートさせるのにふさわしいルーティンが思い浮かばないときは、単純にこれをすると嬉しくなるとか元気が出るということをリストアップして、それを週末の始まりか終わりにするようにしましょう。

『What the Most Successful People Do on the Weekend』の著者であるLaura Vanderkamさんによれば、週末をハッピーに過ごすと、それが翌週の仕事にも良い影響を及ぼすので、仕事で成功するための秘密兵器になるとForbesで語っています。

月曜日はやる気満々になりたいものです。そうなるには、週末は疲れたり気持ちが落ち込むことは避けて、元気になれるように過ごすべきです。 複数の運動を組み合わせて行うクロストレーニングをすると強いアスリートになれるように、仕事に関しても、仕事しかしないより、エクササイズ、ボランティア活動、スピリチャルな活動、育児などを組み合わせて行う方が良い成果が出ます。

新しいことを始めてみる

しかし、『Changepower! 37 Secrets to Habit Change Success』の著者であるMeg Seligさんは、たまには週末のルーティンを変えてみることも必要だとPsychology Todayに書いています。

これまでしてきたルーティンが以前ほど安らぎや喜びをもたらさなくなったら、何か新しいことに代えてみる時期かもしれません。

どのようなルーティンで安らぎや束縛を感じるかは、その人が今何を必要としているかによって異なります。 心の拠り所となり創造性を伸ばしてくれる確固たる足場を求めている人もいれば、新しい体験をすることで新しい自分を見つけることが必要な人もいるでしょう。

ですから、金曜日の夜に家の掃除をすることでハッピーな週末モードに入れない人は、ポーチでビールを飲んでみましょう。

Meghan Moravcik Walbert – Lifehacker US[原文:How to Make Your Weekends Seem to Last Longer]