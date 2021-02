マルウェア化したChromeの拡張機能に注意しよう

私は何年も前からブラウザ拡張機能「The Great Suspender」を愛用してきました。

しかし、The Great Suspenderはもはや信頼できる拡張機能ではなくなりました。Googleは2021年2月にこの拡張機能を「マルウェア」であるとして、Chromeウェブストアから削除しました。

このかつて大いに役立ってくれた拡張機能の代わりとなるものを紹介する前に、SemiColin Gamesの主任開発者であるColin McMillen博士が説明する、Chromeウェブストアから消される1カ月前にこの拡張機能に埋め込まれた不正についておさらいしておきましょう。

PSA: if you use The Great Suspender chrome extension, maybe uninstall it RIGHT THE HECK NOW. It's been running possibly-intentionally-malicious code since November.



(I'm immune, due to being Team Less-Than-Ten Tabs)https://t.co/2q1VbnOxHR