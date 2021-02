冬に停電したら？ 電気を使わずにできるだけ暖を取る方法

冬場の停電は暖房が止まってしまう人が多いので特に危険です。最近、アメリカのテキサスでまさにその危険な状況が発生しました。

停電で暖房できなくなった家の中で暖かく過ごすためのヒントをいくつかご紹介します。

何よりも安全第一です。密閉された空間で有毒ガスを発生させると、死亡する可能性があります。

そのため、安全を確保するための注意事項を先にお知らせします。

家全体を温かく保つより小さい部屋だけを暖かく保つ方が簡単です。特に、停電で自分の身体しか熱源がないときはそうでしょう。

家の中の部屋を1つか2つ選んでそこだけ暖かく保つようにしましょう。理想的には家の中央にある部屋を選んでください。外壁(向こう側は屋外です)は、内壁(向こう側は自宅の別の部屋です)よりも熱が逃げやすいからです。

ですから、なるべく角部屋は避けて、他の部屋に通じるドアは閉めましょう(閉めるドアがない場合は、出入り口に毛布を掛けてください)。

