AdobeのAcrobatウェブ上でPDFファイルが編集できるようになった！

時代は変わりました。デジタルメディア業界は、予想をはるかに上回る成長を遂げました。AdobeのPDFリーダー&エディタソフト「Acrobat」も、最も幅広く使われ、高い評価を受けました。

近年、AcrobatのWebサイトでは、パソコンにAcrobatアプリをダウンロードしたくない人たちの代替手段としてサービスを提供してきました。

Web版には、足りなかったデスクトップ版にあった重要な機能が、ついに利用できるようになりました(一部機能は無料で利用可能)。

デスクトップ版に追いついたAcrobatのWebサイト版

今や、AcrobatのWeb版でもテキストや画像の編集ができます。

PDFデータを扱うほとんどの人にとって必要な機能で、最終的にはそうあるべきだとわかっていたのですが、まさかAdobeが本当に実行するなんて誰も思っていませんでした。

Adobe Document Cloudの副社長Todd Gerber氏は「TechCrunch」に、次のように語っています。

もっと早く実装することもできたのですが、高速性、機敏性、品質が基準に達していなかったのです。

どうやら、様々なタイプのフォントをオンラインでも使えるようにすることが、開発チームの大きな課題のひとつだったことがわかりました。

また、Adobeとしてはあらゆる場所から作業できるようにしたかったのだと、Gerber氏は話しています。

Web版の機能には、PDFファイルの保護、PDFファイルの2分割、複数のPDFファイルの統合も含まれます。

これでもまだデスクトップ版のAcrobatの方がいいという人は、WindowsとMacのAdobe Acrobatのショートカットに関する記事(英文)をチェックしてみてください。

さらに編集しやすくなったPDF

Adobe Acrobatのテキスト追加や画像編集のアップデートには、長い時間がかかりましたが、ついに実現しましたのでご安心ください。

どんな理由であれ、家のパソコンが使えず、PDFファイルを編集しなければならない時には、AcrobatのWebサイトを開いて編集することができるのです。

Image: MakeUseOf

Source: Adobe Acrobat,TechCrunch

Original Article: You Can Now Edit Text and Images Using Acrobat Web by MakeUseOf