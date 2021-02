AndroidスマホからPCをリモート操作できるアプリ7選

Windows PCで再生中の映画を一時停止したいけれど、ソファから立ち上がるのがめんどくさいと思うことはありませんか?

そんなとき、Androidスマホが手元にあれば、立ち上がらなくてもよくなりました。

スマホをリモコンのように使ってPCを操作できるアプリがいくつかあるからです。

マウスとキーボードのような働きをして、ベッドやソファなどの快適な場所からWindows PCを操作できるアプリをご紹介しましょう。

1. Unified Remote

Image: MakeUseOf

このアプリは、Wi-FiかBluetoothを介してAndroidデバイスからWindows PCをリモートコントロールできます。

サーバーソフトウェアをダウンロードしてPCにインストールするだけでいいので、セットアップは簡単です。

それさえ済めば、スマホアプリを開くとPCが自動的に表示されて操作できるようになります。

このアプリで利用できるリモート操作はいくつかあり、最も基本的なものはマウスとキーボードのサポートです。

PCをシャットダウンしたり再起動する無料のリモート操作もあります。

プレミアム版では、音楽、ストリーミング、ブラウザ、メディアなどの専用リモコンも利用できます。

Unified Remoteは、最も人気のあるAndroid用無料リモコンアプリの1つです。

ダウンロード:Unified Remote (無料)| Unified Remote Full (470円)

2. Remote Link

Image: MakeUseOf

Remote Linkも、AndroidスマホからWindows PCを簡単に操作できる無料のリモコンアプリです。

キーボード用、タッチパッド用、メディア用など、いくつかのリモコンを備えています。

このアプリを使用するには、PCとAndroidがBluetoothかWi-Fiを介して接続されている必要があります。

また、操作したいPCにサーバーコンポーネントをインストールする必要があります。

このアプリはセットアップが簡単で、タッチパッドリモコンでマルチタッチジェスチャーに対応しており、スマートウォッチ「Android Wear」でも使用できます。

ダウンロード:Android用Remote Link(無料、プレミアムバージョンあり)

ダウンロード:Windows 用Remote Link for (無料)

3. KiwiMote

Image: MakeUseOf

KiwiMoteは、安全かつ簡単にAndroidをワイヤレスリモコンに変える方法を提供します。

このアプリをインストールした後は、提供されたポータブル・サーバーのソフトウェアを使用して、Windows PCにサーバーをセットアップする必要があります。

このアプリは、MacとLinuxのコントロールにも使用できます。

KiwiMoteは、フルスクリーンのQWERTYキーボード、マルチジェスチャーに対応するタッチパッドを提供し、プレゼンテーションやメディアなどの操作もサポートします。

これは、一部のゲームの基本的なジョイスティックとしても使用できます。インターフェースはシンプルで、見栄えも良いですよ。

ダウンロード:Android用KiwiMote (無料)

ダウンロード:デスクトップ用KiwiServer(無料)

4. InfiniMote

Image: MakeUseOf

InfiniMoteは、信頼性が高く使いやすいリモコンアプリです。アプリに内蔵されているリモコンをPCのマウスとキーボードの代わりに使用できます。

前述した他のアプリと同様に、無料バージョンはホストPCにリモートサーバーをインストールする必要があります。

設定がすべて完了したら、アプリを使用してWindows PCを簡単に操作することができます。

キーボード、マウス、メディアなどの6つのリモートパネルがプリインストールされています。

ダウンロード:Android 用InfiniMote| Windows用InfiniMote (無料)

5. Remote Mouse

Image: MakeUseOf

このリモコンアプリは、大きなマウスタッチパッドを備えた使いやすいインターフェースを提供し、スマホに内蔵されているジャイロセンサーを使用してマウスのカーソルを移動させることもできます。

WindowsとLinuxに加えて、Macでも作動し、macOSのマルチタッチジェスチャーをサポートしています。本アプリの使用にはWi-Fi接続が必要です。

上述した他のアプリと同様に、Remote Mouseには、多数のリモートパネルが付属していて、PCを簡単にコントロールできるようになっています。

キーボードのリモート操作がうまくできますし、すべての「機能」キーと「コントロール」キーも配置されています。

このアプリは無料でダウンロードできますが、アプリ内課金によってさらに高度な機能を使うことができます。

ダウンロード:Android用Remote Mouse(無料・アプリ内課金あり)|デスクトップ用Remote Mouse(無料)

6. Serverless Bluetooth Keyboard & Mouse

Image: MakeUseOf

このAndroidアプリは、上述した他のアプリとは少し異なりますが、提供する機能は同じです。

サーバーレスアプリなので、ホストコンピューターにサーバーをインストールする必要はありません。このサービスはBluetooth接続でのみ機能します。

つまり、Bluetooth対応のPCやノートPCでないと使用できません。

ですから、サーバーソフトウェアをインストールできない場合や、現時点でWi-Fiがない場合は、このアプリが適しています。

このアプリは、基本的なマウスとキーボードのリモコンを備えており、接続されたデバイスを簡単に操作できます。

このアプリを使用して、タブレットやAndroid TVを操作することもできます。

また、デバイスのジャイロセンサーを使用して、スマホを「エアマウス」に変えることができるのもいいところです。

インストールは無料ですが、アプリ内で追加機能をアプリ内購入することも可能です。

ダウンロード:Serverless Bluetooth Keyboard & Mouse(無料・有料のプレミアム版も購入可能)

7. Monect PC Remote

Image: MakeUseOf

PC用のゲームコントローラーを買うのにあまりお金をかけたくないなら、MonectのPCリモートを使用して、Androidをジョイスティックにしてしまいましょう。

このアプリは、基本的なキーボードとマウスのリモコンパネルを提供しますが、メディア、電源、カメラなどのさまざまなリモコンも付属しています。

使いやすいアプリですが、PCにリモートサーバーをインストールする必要があります。

Monectは、ジョイスティック用のボタンのレイアウトをいくつか備えており、カスタマイズして自分だけのボタンレイアウトを作ることもできます。

総合的に、Android向けの優れたリモコンアプリですが、特にワイヤレスでゲームをしたいときにおすすめです。

ダウンロード:Android用Monect PC Remote(無料・アプリ内課金あり)

ダウンロード:Windows用Monect Server(無料)

AndroidスマホでPCをリモートコントロールする

今回紹介したアプリを使用すれば、Androidスマホで、Windows PCだけでなくMacやLinuxも簡単に遠隔操作することが可能です。

これらのアプリは、マウスやキーボードとして機能するので、ソファやベッドでリラックスしたままPCを操作できます。ほとんどのアプリは、有料で追加機能も提供しています。

PCを完璧にリモートコントロールしたいなら、ここでご紹介した以外にも検討すべき画面共有アプリがありますよ。

Image: MakeUseOf

Source: MakeUseOf, Google Play, KiwiMote, InfiniMote, Remote Mouse, MONECT

Original Article: 7 Android Apps That Act as a Remote Control for Your PC by MakeUseOf

あわせて読みたい