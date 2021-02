Google Meetに新機能｢楽屋｣が追加！ 会議前に音声と映像を確認できる

Web会議をするときに最悪なのは、参加者全員がWebカメラとマイクの整理を済ませるまで待たされることです。

最近Google Meetに、Web会議に参加する前に音声と映像をテストできる新機能が追加されました。

Google Meetに追加された新機能「楽屋」とは

Google Workspace Updatesで発表されているように、Google Meetに「グリーンルーム(楽屋)」と呼ばれる新機能が追加されました。

Image: MakeUseOf

Google MeetでWeb会議に参加する前に、「音声と映像を確認」というボタンが表示されます。これをクリックすると「楽屋」が開き、そこで音声と動画のプレビューを確認することができます。

このスペースではすべての周辺機器が接続されていて、ネットワーク接続が安定していることを確認し、ノイズキャンセル機能をテストすることができます。

これは、単にWebカメラのプレビューを表示する既存の機能よりも高度です。

さらに、マイクがミュートになっている、バックグラウンドに不快なノイズがあるのに気づいていない、間違った出力デバイスが選択されている、などの問題が検出されると、問題を修正するためのヒントを示す警告が表示されます。

この新機能は米国時間の2021年2月2日にロールアウトし、Google WorkspaceとG Suiteを使用するすべての人が15日以内に利用できるようになります。

