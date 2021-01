Windows 10のファイル管理を効率化する方法｜｢クイックアクセス｣をカスタマイズする

Windows 10のファイル管理ができる「エクスプローラー」には、「クイックアクセス」という今までにない機能がついています。

クイックアクセスは実際とても使える機能ですが、ちょっと厄介に感じることもあるのではないでしょうか。

なぜなら、フォルダーへのショートカットを勝手に追加してしまうからです。それを回避する方法があるので、ご紹介しましょう。

クイックアクセスにファイルやフォルダーを自動的に追加しないようにする方法

設定は簡単です。

「エクスプローラー」を開きます。 「ファイル」>「フォルダーと検索のオプションの変更」をクリックします。 「全般」のタブをクリックします。 「プライバシー」の「最近使ったファイルをクイックアクセスに表示する」のチェックをはずします。 「よく使うフォルダーをクイックアクセスに表示する」のチェックをはずします。 「OK」を押します。

エクスプローラーにアクセスしたときに、「クイックアクセス」の代わりに「PC」を開く

パソコンの設定によっては、エクスプローラーを開くと「PC」ではなくクイックアクセスが表示されますが、変更は簡単です。

先ほどと同じ、「フォルダーオプション」を使います。

「フォルダーオプション」の「全般」で、「エクスプローラーで開く」の隣りにあるドロップダウンメニューをクリックし、「PC」を選択します。

一番下の「適用」をクリックして「OK」を押します。

Windows 10でクイックアクセスを無効にする方法

クイックアクセスに新しいアイテムを追加するオプションを無効にしても、まだクイックアクセスが表示されるかもしれません。

それは、すでにクイックアクセスに追加されたアイテムが残っているからです。

クイックアクセスを完全に無効にしたい場合は、「レジストリ」を編集する必要があります。

Windowsの「レジストリ」を変更すれば、クイックアクセスをエクスプローラーから完全に削除できます。でも、その前に必ず、エクスプローラーで「PC」が開くように設定しておいてください。

設定したら、次のステップにしたがって、クイックアクセスを無効にします。

スタートメニューの検索で「ファイル名を指定して実行」を開き、「regedit」と入力して「OK」を押します。 以下のディレクトリを見つけて表示させます。HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6} 「SheellFolder」を右クリックし、「アクセス許可」を選択します。 次の画面で「詳細設定」をクリック。 「所有者」の並びの「変更」を選び、「詳細設定」をクリックします。 「検索」を押し、「検索結果」の中から「Administrators」を選択して「OK」を押します。 すべてのウィンドウで「OK」を押してレジストリに戻ります。 「ShellFolder」の中の「Attributes」をダブルクリック。 「値のデータ」を「a0600000」に変更して「OK」をクリック。 レジストリエディターを終了して、パソコンを再起動します。

これで、エクスプローラーからクイックアクセスが削除されました。

エクスプローラーは使いやすく整理して

最近使用したファイルの履歴を、クイックアクセスに残しておきたくない人は多いと思います。

でも、この記事でご紹介した方法を使えば、エクスプローラーに履歴を残さずにすみます。

お気に入りのファイルやフォルダーにすぐアクセスできるようにする方法は、実はクイックアクセスだけではありません。

エクスプローラーには、お気に入りのフォルダーをわかりやすくするための方法が、ほかにもたくさんありますよ。

Original Article: How to Prevent Auto-Added Files and Folders in Quick Access by MakeUseOf