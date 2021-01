iPhoneの写真アプリなら、動画も編集できる？

iPhoneで動画をクロップする方法を覚えておくとひじょうに便利です。

Twitter、Instagram、Facebookなどの投稿先に合わせて動画の縦横比を変えたり、画面の角に指が入ってしまった残念な動画から大切なシーンを切り出したりといった場面で役立ちます。

この記事では、その方法について紹介します。

クロップとトリミングの違い

しばしば混同されがちですが、動画編集ではクロップとトリミングは別の概念です。

クロップは動画の解像度に関するもので、トリミングは長さに関するものだと覚えてください。

クロップとは、動画の寸法を変更する作業です。SNSに投稿する際や、写り込んでしまった不要な物体を切り取る際に使用します。

一方で、トリミングは動画を短くする作業です。動画の開始と終了を変更することで、尺を短くすることが可能です。

写真アプリでクロップ/トリミング

Image: ライフハッカー[日本版]編集部

iOS 13以降なら、写真アプリで動画の長さと解像度を変更できます。動画を短くしたり、Instagramのストーリーに適したサイズに変更したりするだけなら、iPhoneの写真アプリで十分なのです。

まず、写真アプリで動画をトリミングする方法から。

iPhoneで写真アプリを立ち上げる 変更したい動画を選び、画面右上にある「編集」をタップ 動画の下に表示されるスライダーで、動画の開始点と終了点を選ぶ。スライダーの左側にある「再生」アイコンをタップして、正しく開始と終了を選べているかチェック 確認できたら、右下にある「完了」(チェックマーク)をタップ。最後に、元動画と編集済みの両方を保存する(「ビデオを新規クリップとして保存」をタップ)するか、トリム後の動画のみを保存する(「ビデオを保存」をタップ)かを選択する

間違って「ビデオを保存」してしまっても大丈夫。

元の動画は消えずに残ってますよ。トリミングを取り消すには、その動画を開いて「編集」をタップし、「元に戻す」「オリジナルに戻す」の順に選べば、トリミングを取り消すことが可能です。

ただし、「オリジナルに戻す」と、トリミング以外に行ったその他の変更も取り消されてしまうので要注意です。

写真アプリで動画をクロップする

次に、写真アプリで動画をクロップする方法を紹介します。

iPhoneで写真アプリを開く クロップしたい動画を見つけ、タップする 「編集」をタップ 画面の下にあるクロップアイコンをタップ 動画の不要な領域を省くようにグリッドツールの角を動かす。特定の縦横比に固定したい場合、リサイズアイコンをタップして、必要な比率を選ぶ 最後に「完了」(チェックマーク)を選択

Image: MakeUseOf

iMovieで動画をクロップする

上述のように写真アプリでも動画の長さとサイズの変更は可能ですが、iMovieでも同じ作業が行えます。

iPhoneでiMovieを開く 「新規プロジェクト」をタップして、「ムービー」を選択 アルバムから必要な動画を選んでチェックアイコンをタップし、「ムービーを作成」を選択 タイムラインセクションをタップし、画面右上に表示される小さな虫メガネのアイコンをタップする 動画をクロップするには、2本指で動画をズームインまたはズームアウトする 長さをトリミングするには、タイムラインの境界線を動かして、望みの開始点と終了点を選ぶ 最後に「完了」をタップ 作成した動画をiPhoneに保存したり友達に送ったりするには、画面下のエクスポートアイコンをタップ

Image: MakeUseOf

iPhoneの多彩な動画編集機能

iPhoneの動画編集機能はクロップやトリミングにとどまりません。

「写真」アプリは、写真だけでなく多彩な動画編集ができるようになっています。

クロップやトリミングのほか、傾き補正、反転、回転、明るさ調整、露出の変更、フィルターの追加などなど、動画の見栄えをよくするための機能がたくさん用意されているのです。

BGMの追加や複数動画の結合がしたいなら、iMovieがオススメです。つまり、基本的な編集作業は、すべてiPhone上でできてしまいます。

Image: MakeUseOf

Original Article: 3 Free Ways to Crop a Video on iPhone by MakeUseOf