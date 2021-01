Windowsで｢PC｣のすべてのドライブを表示する方法

Windows 10では、「PC(以前のバージョンのWindowsでのマイコンピュータ)」が、自分のパソコンに接続されているすべてのハードドライブを見られる中央のハブに当たります。

内部のストレージデバイスだけでなく、自分の「PC」に接続されているフラッシュメモリなど、すべての取り外し可能なメディアにアクセスできます。

しかし、Windowsの初期設定では、その時システムに接続されている、データの入ったドライブしか表示されません。

データの有無に関わらず、「PC」に接続されているすべてのドライブを表示させたい場合は、以下の手順で変更しましょう。

Windows 10の「PC」ですべてのデバイスを表示する方法

まず、エクスプローラーのウィンドウを開きます。上部のバーのところで「表示」をクリックして開き、「オプション」のアイコンを選んで、新しいウィンドウを開きます。

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

表示されたウィンドウで、「表示」タブを選び、スクロールダウンすると、「空のドライブは表示しない」のオプションがデフォルトでチェックされています。

このチェックボックスのチェックを外すと、Windowsは読み込むデータがなくても、PCに接続しているドライブすべてを表示します。

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

すべてのドライブを使用している場合、この変更後も「PC」に何の変化も見られないかもしれません。よくあるのは、内蔵されているSDカードスロットにその時にカードが入っていないノートパソコンは、空のドライブと見なされます。

また、パソコンに接続しているSDカードリーダーやドックステーションに、何のメディアも入っていない場合も、同じことが起こります。

Windowsにすべてのドライブを表示させると、デバイス上に表示するものが何もない場合でも、「PC」では同じ名前が表示されるだけです。

Image: MakUseOf

Windowsに接続している他のドライブを探す方法

「PC」で表示させたい外部ドライブがあるのに表示されない場合は、フォーマットが必要か、もしくは他の問題があるかもしれません。その場合は、外部ドライブがWindowsに認識されない問題を修復するガイド記事を見てみてください。

上記のガイドでも書かれている、ディスク管理ツールを使えば、外付けメディアの名前を好きなように変更することができます。

Windows 10でデスクトップにドライブを表示する方法

macOSやLinuxを使っていた人は、接続しているドライブがデスクトップに表示される機能をおそらく使ったことがあるでしょう。

残念ながら、サードパーティのソフト(そのほとんどが使えなくなっています)なしでは、Windowsでまったく同じように機能を再現することはできません。

「Desk Drive」のようなツールを使うことはできますが、最後のアップデートがかなり昔なので、最新のWindowsで使えるという保証はありません。

しかし、Windowsのデスクトップに特定のドライブのショートカットを追加することはできます。エクスプローラーのウィンドウを開き、デスクトップでショートカットとして使いたいドライブをドラッグ&ドロップします。

ここで作成したショートカットで、ドライブをすぐに開くことができます。もちろん、ドライブが接続していない場合はうまくいきません。

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

お好みで、デスクトップに「PC」のショートカットを置くこともできます。

「設定 > 個人用設定 > テーマ」を開き、右のサイドバーでデスクトップの設定アイコンをクリックします。そのメニューで、デスクトップアイコンの下のコンピュータのチェックボックスにチェックを入れて、OKを押しましょう。

これで、デスクトップに「PC」のアイコンが表示され、そこから直接「PC」を開くことができます。

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

ドライブの管理に興味のある人は、「PC」を表示させることがよくあると思います。

今後「PC」を素早く開きたい場合は、エクスプローラーのオプションのパネルで「全般」のタブに戻り、エクスプローラーで開くの横のタブで「PC」を選びます。

これで、タスクバーのアイコンを使ったり、「Win + E」キーを押して新しいファイルエクスプローラーを開くと、「PC」がすぐに開きます。デフォルトのパネルにある「クイックアクセス」は、役に立たない場合があります。

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

Windows 10ですべてのドライブを簡単に表示する

これで、Windowsの「PC」や「マイコンピュータ」ですべてのドライブを表示させる方法や、デスクトップにドライブを表示させる方法はわかったと思います。

もうパソコンに接続しているドライブを見逃すことはないはずです!

もっとドライブについて知りたい人は、Windowsのディスクパーティションの管理に関しても知っておいてはいかがでしょうか。

Source: Mike-Ward.Net, MakeUseOf

Image: Ksander/Shutterstock, MakeUseOf

Original Article: How to View All Drives in "This PC" on Windows by MakeUseOf

