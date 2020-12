Alexaが応答しない理由は？ Amazon Echoをリセットする方法

Amazon Alexaに呼びかけても、時々無視されることがあります。

Alexaが応答しなくなってしまったら、Amazon Echoのリセットを試してみましょう。

Alexaの応答を取り戻す方法

Alexaにもう一度振り向いてもらうために、単純なものから抜本的な解決策まで、さまざまなやり方があります。

Amazon Echoのマイクをオンにする

Amazon Echoスピーカーの場合、マイクがミュートされているケースがあります。

たとえば、プライバシーのためにAmazon Echoのマイクをミュートして、そのままオンにするのを忘れてしまう人もいます。

ライトリングがあるAmazon Echoの場合、マイクがミュートされているとライトが赤く光ります。

そうなっていたら、デバイスのミュート解除ボタンを押してから、もう一度Alexaに話しかけてみてください。

Amazon Echoの電源を抜き差しする

マイクをオンにしてもAlexaが応答しない場合は、Echoデバイスを再起動する必要があります。

Amazon Echoの電源を抜き、もういちど接続してください。運がよければ、これで問題が解決します。

Amazon Echoをリセットする方法

それでもだめな場合は、Echoを出荷時の状態にリセットする必要があるかもしれません。

Amazon Echoをリセットするには、Echoデバイスのボタンを長押しする方法と、Alexaアプリを使うやり方があります。

デバイスボタンを押して、Amazon Echoを出荷時の状態にリセットする

第1世代のAmazon Echoスピーカーを使っているなら、ペーパークリップを使ってリセットボタンを長押しし、Echoのリングが消えて、再び点灯するまで待ってください。

第2世代のEchoなら、マイクオフボタンと音量ダウンボタンを同時に20秒間長押しします。 ライトリングがオレンジ色に変わったら完了です。

第3世代または第4世代のEchoなら、アクションボタンを25秒間長押ししてください。 ライトリングがオレンジ色に点滅し、オフになります。

ボタンを離し、ライトリングが再度オンになり、青色に変わるのを待ちましょう。 ライトリングが再度オレンジ色に変わったら、準備完了のサインです。

Echo Showを使っているなら、デバイスのミュートボタンと音量ダウンボタンを長押しします。

約15秒後、Amazonロゴが画面に表示され、リセットが完了したことを知らせてくれます。

アプリを使ってAmazon Echoを出荷時の状態にリセットする

リモートで作業したい場合は、AlexaアプリからAmazon Echoを工場出荷時の状態にリセットする方法があります。

まずAlexaアプリを開きます。[デバイス]>[Echo・Alexa]をタップし、リストからリセットしたいデバイスを選択します。

[デバイスの登録先]までスクロールダウンし、このセクションにある[登録解除]をタップ。

表示されるポップアップを見るかぎり、アカウントからAmazonデバイスを削除するだけのように見えます。

しかし、実際は工場出荷時の状態へのリセットも行われます。

[登録解除]をタップすると、Alexaが自動的に工場出荷時の状態にリセット完了です。

Amazon Alexaの応答を取り戻したら

Amazon Alexaはあなたをアシストするために存在するはずですが、ときどき声が届かなくなることがあります。

応答を取り戻すためには、マイクのミュートを解除したり、デバイスの電源を切ったり、工場出荷時の状態にリセットしてみてください。

Alexaが再び声を聴いてくれるようになったら、便利なコマンドをいくつか覚えてください。

Alexaが利用できるすべてのコマンドを教えてくれるわけではないので、使えそうなコマンドを自分で調べましょう。

