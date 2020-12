朝のエクササイズを毎日継続するコツ

5つのステップを基本とするバーピーというエクササイズをご存知でしょうか。

<バーピーエクササイズの5つのステップ>

毎朝、このバーピーをしたほうが健康に良いことはわかっているのですが、私がそれをできない理由は、ベッドから出るのが嫌でたまらないからだと気づきました。

ベッドから出たら、バーピーをしなければならないからです。

でも、今月は21日間なんとか毎日バーピーを続けています。やりたくないと思う日もありましたが、頑張ってやってみるとハッピーな気分になりました。

そこで私が見つけた「毎朝バーピーをするコツ」をご紹介しましょう。

朝、バーピーをするとき一番嫌なのは、このエクササイズで朝から汗だくになる不快感だと気づきました。

パジャマを着たままバーピーを30回やると、パジャマが汗びっしょりになります。

あ~、思っただけで気持ち悪い!というわけで、パジャマからワークアウト用の服に着替えることにしました。

朝、バーピー以上のワークアウトをするなら好都合な服装ですし、バーピーだけやるにしても、汗びっしょりになったスポーツブラとショーツを脱いで、さっとシャワーを浴びてから、その日の服装に着替えます。

もう1つ、ちょっと嫌だなと思うのは、起床してすぐエクササイズをすることです。

でも、朝のルーティンは数秒で済むわけはなく、少なくとも数分、長ければ数時間かかります。

ですから、朝起きて、コーヒーを飲んで、子どもにご飯を食べさせ、寝ぼけ眼で数分間携帯電話をスクロールした後で、20分間エクササイズした方が、はるかに気分が良いことに気づきました。

やる気満々の日は、いくらでもバーピーができるかもしれませんが、疲れたなと思う日も、仕事が忙しすぎる日も、毎日やらなければなりません。

ですから、私は1日にするバーピーの回数を50回などと大きく設定せず、最低10回やることに決めました(人によって、5回や3回に設定してもいいと思います)。

時と場合に応じてバーピーにいろいろなバリエーションを加えると、やりやすくなりかもしれません。

せっかく目標を設定しても、途中で投げ出してしまう悪い癖が私にはあります。

でも、なんとしてでもバーピーを1カ月続けたかったので、DoneというアプリをiPhoneにインストールしました。

このアプリは毎日バーピーをするようリマインドしてくれて、その日実際に行ったバーピーの回数を入力することもできます。進歩が目に見えるとモチベーションが上がります。

このアプリを使うとエクササイズを継続しやすくなるだけでなく、何回やったかも記録できます。

おかげで私は自分のリズムがわかって、この調子でいくと月末までにはバーピー1000回を達成することになりそうです。

途中で1日休むとどこかで30回余分にやらないといけなくなるので、絶対に休むわけにはいかないという気持ちになります。

