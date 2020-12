Chromeに代わる人気のブラウザ5選｜スマホとPCに対応

Webブラウザは、今やPCやスマホで利用する最も重要なアプリかもしれません。

Chromeは今やブラウザの王様ですが、最近はBraveとVivaldiがChromeの優れた代替えブラウザを提供しています。

Chrome以外のブラウザにはどのような長所があるのでしょうか?早速見ていきましょう。

1.Sidekick(Windows、macOS、Linuxに対応): 生産性とチームのコラボを重視したブラウザ

新しいSidekickのブラウザは、生産性を重視した仕事用ブラウザとして押し出しています。

つまり、プロが仕事中に直面する日常的な煩わしさを解決するたくさんの機能と、企業には嬉しいチーム指向の機能があるというわけです。

集中力の妨げになるものを減らすために、Sidekickは定期的に使用するアプリをサイドバーに固定できるようになっています。

Slack、Zoom、メールなど、1日を通して頻繁に使用するアプリを固定できたら便利ですね。ブラウザ内にはユニバーサル検索もあり、アプリ、クラウドドライブ、ブラウザの履歴、開いているタブをまたいでキーワード検索が可能です。

最も便利な機能の1つは、複数のアカウントに対応するところです。

私用のアカウントと仕事用のアカウントを分けている場合などは、そうしたアカウントでSidekickにサインインして、さまざまなアプリを使いながらシームレスにアカウントを切り替えることができます。

チームで仕事をする場合、Sidekickは、ブックマーク、タブコレクション、ドキュメントの共有など、チームがコラボしやすくなる機能を備えています。

共有アカウントのパスワードを安全に指定することも可能です。また、ビデオ会議を簡単に実施するためのビルトイン・ツールがいくつもあります。

Sidekickは、有料バージョンにすると追加機能のロックが解除されますが、無料バージョンも最大5人までのチームが使うにはいい感じですし、1人で使う場合も優れたブラウザと言えるかもしれません。

Sidekickのダウンロード(無料): Windows用| macOS用| Linux Deb用| Linux RPM用

2.AvastのBrowser(Android、iOSに対応): VPNと広告ブロックでセキュリティに重点を置くブラウザ

Avastは、無料のウイルス対策プログラムがある点で良く知られています。

同社が、プライバシーとセキュリティを重視しながら立ち上げたモバイル向けの新しいAvastのWebブラウザには、無料でVPNサービスやその他のユーザーを保護する機能が組み込まれています。

Avastは、デフォルトでは、アドオンをインストールしなくても、すべてのサイトでの広告ブロックと堅牢な追跡禁止システムを有効に。

また、安全なDNSを使用し、デフォルトではCloudflareに設定されていますが、OpenDNS、Google、Tenta、Quad9などの他のオプションのどれかに切り替えることができます。

セットアップの際は、Avastはブラウザを安全に設定するためにいくつかの質問をしてきます。

また、ダウンロードを非公開で保存するためのメディア図書館もあるので、ダウンロードはスマホのダウンロードフォルダーに表示されません。

ブラウザをパスワードで保護することもできます。

デフォルトの無料VPNでは、設定する国を選択できません。国を選択したい場合は、Avast Proにアップグレードする必要があり、Avast Proにアップグレードすると、システム全体のVPNなど他の機能のロックも解除されます。

Avastブラウザのダウンロード(無料):Android用| iOS 用

3.Minの Browser (Windows、macOS、Linuxに対応): ミニマリスト向けの集中力重視型ブラウザ

Minは、デスクトップ向けブラウザで、気が散る原因を減らし、集中力を高めることを目指しています。

ChromeやFirefoxでは、タブが同時にたくさん開いた状態になり、圧倒されるかもしれませんし、それにより集中力が削がれることもあります。

Minは、ミニマリストのために余計なものはすべて取り除き、気が散ることが無いブラウジング体験を提供します。

目に見える最大の違いは、タブの処理方法です。Minは、モバイルブラウザからデザインキューを取得するので、タブとアドレスバーが別々に表示されません。

モバイルブラウザと同様に、タブの色もサイトのヘッダーと一致するように変更されるため、さらに一体化して表示されます。

開いているタブはタスクグループでグループ化できるため、タブが多すぎて辟易することもありません。デフォルトのDuckDuckGo検索エンジンを使用して、すべてのタブ内のテキストを検索することもできます。

最近はどのブラウザもそうですが、Minにはプライバシーとセキュリティの機能がいくつかあります。

広告ブロック、トラッカーブロック、パスワードマネージャーが組み込まれており、すべてオープンソースです。

Minブラウザのダウンロード(無料):Desktop

4.ridium (Windows、macOS、Linuxに対応): Googleから切り離してプライバシーを重視したChrome

Google Chromeは優れたブラウザですが、Googleはプライバシー保護に関しては優れた実績はありません。

GoogleがChromeブラウザを介してどれだけ多くの情報を手に入れているか懸念しながらも、Chromeの使用を完全にやめたくなときは、Iridiumを試してみましょう。

Iridiumは、Chromiumをベースにしている点でChromeと同じですが、Chromeとの大きな違いは、Googleがブラウザを介してデータを取得するとき使っている方法をIridiumは一切取り除いていることです。

要するに、プライバシーに配慮したバージョンのChromeというわけです。

Idiriumのブラウザの動作は、一見Chromeとそっくりですが、いくつかの違いがあります。まず、Googleにサインインすることはできません。

そのため、Googleにサインインしてブックマークや履歴をインポートすることはできないです。IridiumはChromeウエブストアから拡張機能をインストールできますが、自動更新はされません。

Iridiumはデフォルトでサードパーティのトラッカーをブロックし、セッションごとにCookieなどのデータを削除します。

また、デフォルトでGoogle検索がQwantに置き換えられますが、プライバシーに配慮した検索をしたいときは、ユーザーがDuckDuckGoに切り替えることも可能です。

Iridium内部にはさらに技術的な変更がたくさんあり、IridiumのWebサイトで確認できます。このオープンソースのブラウザは、すべての詳細をオンラインで共有しています。

Iridiumのダウンロード(無料):Windows用| macOS用| Linux Deb用| Other Linux用

5.Surfy (Android、Windowsに対応): テキスト読み上げ機能が便利

Surfyは、あらゆるWebページを読み上げるテキスト読み上げ機能があることで有名です。

AndroidとWindowsの両方で利用できますが、Windowsバージョンはタブレットやその他のタッチスクリーンでの使用を意図しています。

テキスト読み上げ機能は、スマホに組み込まれている技術に依存します。

あるいは、カスタムでテキスト読み上げエンジンをダウンロードしてSurfyがそれを使用することになります。

便利な点としては、ページの読み取りを開始してから別のタブに切り替えることができて、その間もSurfyはページを読み続けることです。

一時停止、巻き戻し、早送りすることも可能です。

Surfyには、ユーザーのお気に入りのWebサイトを集めておけるアプリドックなど、他にもいくつかの優れた機能があります。

タブをスワイプすることもできて、これは、他の多くのブラウザには無い便利な機能です。また、Surfyはパスワードでロックすることもできます。

Surfyのダウンロード: Android用| Windows用(無料)

拡張機能でChromeをさらに使いやすくする

ここでご紹介した5つのブラウザのどれを見てもChromeから切り替えたいと思わないようなら、別の選択肢もあります。

それは、優れたChrome拡張機能とテーマを利用して、Googleブラウザをカスタマイズすることです。

しかし、なるべくChromeの影響を乗り越えるようにしてみましょう。ここでご紹介したブラウザ以外にも堅実な選択肢がたくさんあります。

BraveはChromeから卒業する最善の一歩としてますます人気が高まっているので、是非試してみてください。

