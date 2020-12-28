2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣ランキング
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ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年に最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣のトップ10をご紹介します。
ランニングポーチやインソールなど、ジョギングに関する商品が注目をあつめたほか、姿勢矯正ベルトも人気でした。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
10位：PONTAPES(ポンタペス) 夏用 冷感 ネックカバー UVカット 98％ UPF50+ 耳かけヒモ付き
9位：キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアチェア
8位：COOWOO 超肉厚 自転車サドルカバー 低反発サドルクッション
7位：planetcord sports 揺れないランニングポーチ ボトルホルダー付き (ブラック)
6位：ALL OUT 整体師が考えた 猫背サポーター
5位：THRLEGBIRD 自転車防水サドルバッグ
4位：IkucheL【駅伝優勝ランナーが認めた】ランニング ポーチ
3位：L.S.C 衝撃吸収インソール
2位：Jacess【2020 新型】竹繊維 超冷感タオル3枚セット
1位：amugisフィットネスジムが考案した姿勢矯正ベルト 男女兼用（M-L）
Image: Amazon.co.jp
Source: Amazon.co.jp
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