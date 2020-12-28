連載
特集
カテゴリー
タグ
メディア

2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣ランキング

  • カテゴリー：
  • TOOL
2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣ランキング
Source: Amazon.co.jp

ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年に最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣のトップ10をご紹介します。

ランニングポーチやインソールなど、ジョギングに関する商品が注目をあつめたほか、姿勢矯正ベルトも人気でした。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

10位：PONTAPES(ポンタペス) 夏用 冷感 ネックカバー UVカット 98％ UPF50+ 耳かけヒモ付き

PONTAPES(ポンタペス) ネックカバー UVカット マスク ネックガード 夏用 UPF50+ PAA-850 ブラック フェイスガード フェイスカバー スポーツマスク 冷感マスク ランニング マスク ウォーキングブラック 黒色
PONTAPES(ポンタペス) ネックカバー UVカット マスク ネックガード 夏用 UPF50+ PAA-850 ブラック フェイスガード フェイスカバー スポーツマスク 冷感マスク ランニング マスク ウォーキングブラック 黒色

690円

購入

9位：キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアチェア

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアチェア パレットラウンジチェア type2 レッド M-3914 ドリンクホルダー付 折りたたみ椅子 キャンプ用品
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアチェア パレットラウンジチェア type2 レッド M-3914 ドリンクホルダー付 折りたたみ椅子 キャンプ用品

1082円

購入

8位：COOWOO 超肉厚 自転車サドルカバー 低反発サドルクッション

COOWOO 自転車サドルカバー 超肉厚 低反発サドルクッション お尻痛くない 衝撃吸収 夜間反射条付き ロードバイク/マウンテンバイク/クロスバイク用
COOWOO 自転車サドルカバー 超肉厚 低反発サドルクッション お尻痛くない 衝撃吸収 夜間反射条付き ロードバイク/マウンテンバイク/クロスバイク用

2890円

購入

7位：planetcord sports 揺れないランニングポーチ ボトルホルダー付き (ブラック)

planetcord sports ランニングポーチ ボトルホルダー付き揺れないウエストポーチ (ブラック) PCS-003-BK
planetcord sports ランニングポーチ ボトルホルダー付き揺れないウエストポーチ (ブラック) PCS-003-BK

1980円

購入

6位：ALL OUT 整体師が考えた 猫背サポーター

整体師が考えた 猫背サポーター 猫背 姿勢矯正ベルト 背筋補正ベルト 男女兼用 L/XLサイズ (L/XLサイズ)
整体師が考えた 猫背サポーター 猫背 姿勢矯正ベルト 背筋補正ベルト 男女兼用 L/XLサイズ (L/XLサイズ)

2380円

購入

5位：THRLEGBIRD 自転車防水サドルバッグ

自転車 サドルバッグ 防水 ブラック ウェッジ パック サイクリング バッグ バイクサドルバッグ 大容量 THRLEGBIRD
自転車 サドルバッグ 防水 ブラック ウェッジ パック サイクリング バッグ バイクサドルバッグ 大容量 THRLEGBIRD

2000円

購入

4位：IkucheL【駅伝優勝ランナーが認めた】ランニング ポーチ

ランニング ポーチ 【駅伝優勝ランナーが認めた】 ウエスト バッグ 大容量 防水 軽量 スマホ ホルダー ボディバッグ フェス ユニセックス ジョギング ウォーキング 登山 釣り IkucheL (グレー 2つ口)
ランニング ポーチ 【駅伝優勝ランナーが認めた】 ウエスト バッグ 大容量 防水 軽量 スマホ ホルダー ボディバッグ フェス ユニセックス ジョギング ウォーキング 登山 釣り IkucheL (グレー 2つ口)

1980円

購入

3位：L.S.C 衝撃吸収インソール

L.S.C インソール 靴 中敷き 足底筋膜炎 土踏まず 扁平足 かかとパッド 付き ジェルインソール (L(25cm~28.5cm))
L.S.C インソール 靴 中敷き 足底筋膜炎 土踏まず 扁平足 かかとパッド 付き ジェルインソール (L(25cm~28.5cm))

798円

購入

2位：Jacess【2020 新型】竹繊維 超冷感タオル3枚セット

【2020 新型竹繊維 超冷感タオル 3枚セット】 UVカット 熱中症対策 瞬冷タオル 冷却タオル 暑さ対策 クール 超吸水 アウトドア 運動 水泳 登山 旅行 軽量 スポーツタオル 防臭 冷感タオル 梅雨 熱中症対策 ビーチタオル 超やわらか 色褪せない グレー、オレンジ、ブルー
【2020 新型竹繊維 超冷感タオル 3枚セット】 UVカット 熱中症対策 瞬冷タオル 冷却タオル 暑さ対策 クール 超吸水 アウトドア 運動 水泳 登山 旅行 軽量 スポーツタオル 防臭 冷感タオル 梅雨 熱中症対策 ビーチタオル 超やわらか 色褪せない グレー、オレンジ、ブルー

799円

購入

1位：amugisフィットネスジムが考案した姿勢矯正ベルト 男女兼用（M-L）

フィットネスジムが考案した amugis 姿勢矯正ベルト 猫背矯正 背筋 肩こり おすすめサポーター 男女兼用（M-L）
フィットネスジムが考案した amugis 姿勢矯正ベルト 猫背矯正 背筋 肩こり おすすめサポーター 男女兼用（M-L）

1984円

購入

＞＞｢スポーツ＆アウトドア｣のランキングページ


Image: Amazon.co.jp

Source: Amazon.co.jp

メディアジーンメディアコマース

powered by

新着記事

フライパンを傷つけない漆塗りの｢万能料理ベラ｣

フライパンを傷つけない漆塗りの｢万能料理ベラ｣

金属製のものや樹脂製のものなどがありますが、｢フライパンを傷つけない｣｢高温でも溶けない｣といったメリットがあるのが木製の料理ベラです。今回ご紹介するのはそんな木製の料理ベラの中でも、日本...

machi-ya

2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣ランキング

2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣ランキング

ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年に最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣のトップ10をご紹介します。

｢お金を貸して｣と言われたら…？ライフハッカー［日本版］2020年人気記事TOP40

｢お金を貸して｣と言われたら…？ライフハッカー［日本版］2020年人気記事TOP40

リモートワーカーがEvoバッジつき最新PCに買い換えるべき5つの理由

リモートワーカーがEvoバッジつき最新PCに買い換えるべき5つの理由

Sponsored

Amazonタイムセールで、1本55円の強炭酸水500ml・24本セットや800円のタッチパネル操作ができる防寒手袋がお買い得に

Amazonタイムセールで、1本55円の強炭酸水500ml・24本セットや800円のタッチパネル操作ができる防寒手袋がお買い得に

必要とする人に必要な情報を。誰もが抱える｢小さな困りごと｣の解決に大切な考え方

必要とする人に必要な情報を。誰もが抱える｢小さな困りごと｣の解決に大切な考え方

MugendaiMugendai

年に一度見直したい、自宅の｢不用品チェックリスト｣

年に一度見直したい、自宅の｢不用品チェックリスト｣

2020年、一番読まれた人気の記事は？ ｢ライフハックツール｣年間ベスト10

2020年、一番読まれた人気の記事は？ ｢ライフハックツール｣年間ベスト10

もっと読む
ストロングゼロの開発舞台裏にある、担当者のトライアンドエラー｢失敗するから前に進める｣

ストロングゼロの開発舞台裏にある、担当者のトライアンドエラー｢失敗するから前に進める｣

Sponsored

ランキング

新着記事

swiper-button-prev
swiper-button-next