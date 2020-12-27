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2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣ランキング

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2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣ランキング
Image: Amazon.co.jp

ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年に最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣のトップ10をご紹介します。

今年は在宅ワークをする人が増えたため、家での仕事環境を向上させるアイテムが多数ランクインしています。

気になるものがありましたら、試してみてはいかがでしょうか。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

10位：AKEIE USB Type C ハブ 7 in 1・ 4K HDMI SD TFカードリーダー

AKEIE USB Type C ハブ 7 in 1 USB C ハブ ドッキングハブ ドッキングステーション 4K HDMI SD TFカードリーダー PD充電 急速充電 USB3.0 高速データ伝送 互換性 安定性抜群 コンパクトタイプC HDMI 変換 MacBook,MacBook Pro,MacBook Air，Chromebook,Dell XPS, HUAWEI MateBook,Asus Lingyao,HP Spectre，Lenovo，Samsungなど対応 日本語説明書付き
AKEIE USB Type C ハブ 7 in 1 USB C ハブ ドッキングハブ ドッキングステーション 4K HDMI SD TFカードリーダー PD充電 急速充電 USB3.0 高速データ伝送 互換性 安定性抜群 コンパクトタイプC HDMI 変換 MacBook,MacBook Pro,MacBook Air，Chromebook,Dell XPS, HUAWEI MateBook,Asus Lingyao,HP Spectre，Lenovo，Samsungなど対応 日本語説明書付き

2699円

購入

9位： Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール

Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール

9980円

購入

8位： TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ

TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム / LINE Clova 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証 HS105P2
TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム / LINE Clova 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証 HS105P2

2340円

購入

7位： TP-Link WIFI 無線LAN 中継器 11ac/n/a/g/b 433+300Mbps 11ac対応 3年保証 RE200

TP-Link WIFI 無線LAN 中継器 11ac/n/a/g/b 433 300Mbps 11ac対応 3年保証 RE200
TP-Link WIFI 無線LAN 中継器 11ac/n/a/g/b 433 300Mbps 11ac対応 3年保証 RE200

2300円

購入

6位： サンディスク microSD 128GB UHS-I Class10 読取り最大100MB/s 【Nintendo Switch メーカー動作確認済】 SanDisk Ultra SDSQUAR-128G-EPK

サンディスク microSD 128GB UHS-I Class10 読取り最大100MB/s 【Nintendo Switch メーカー動作確認済】 SanDisk Ultra SDSQUAR-128G-EPK エコパッケージ
サンディスク microSD 128GB UHS-I Class10 読取り最大100MB/s 【Nintendo Switch メーカー動作確認済】 SanDisk Ultra SDSQUAR-128G-EPK エコパッケージ

2066円

購入

5位： Tile Mate(電池交換版) 【日本正規代理店品】 EC-13001-A

Tile Mate(電池交換版) 探し物/スマホが見つかる 紛失防止 日米シェアNo.1 スマートスピーカー対応[Works with Alexa認定製品]【日本正規代理店品】 EC-13001-AP
Tile Mate(電池交換版) 探し物/スマホが見つかる 紛失防止 日米シェアNo.1 スマートスピーカー対応[Works with Alexa認定製品]【日本正規代理店品】 EC-13001-AP

1713円

購入

4位： Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)【PowerIQ3.0搭載 / PD対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 (ブラック)

Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD 充電器 65W 4ポート USB-C）【PowerIQ3.0搭載 / PD対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 iPhone iPad iPod 各種、 MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)
Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD 充電器 65W 4ポート USB-C）【PowerIQ3.0搭載 / PD対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 iPhone iPad iPod 各種、 MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)

4299円

購入

3位： SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン

SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini

3580円

購入

2位： 【Amazon Alexa認定】ゴウサンド(Gosund) スマートプラグ Wi-Fiスマートコンセント

【Amazon Alexa認定】ゴウサンド(Gosund) スマートプラグ Wi-Fiスマートコンセント コンセントタイマー 遠隔操作 Alexa/Google Home/Echo 対応 音声コントロール ハブ不要 1個
【Amazon Alexa認定】ゴウサンド(Gosund) スマートプラグ Wi-Fiスマートコンセント コンセントタイマー 遠隔操作 Alexa/Google Home/Echo 対応 音声コントロール ハブ不要 1個

1380円

購入

1位： Anker PowerPort 2 Elite (24W 2ポート USB急速充電器)(ホワイト)

Anker PowerPort 2 Elite (24W 2ポート USB急速充電器)【PSE認証済/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載】 iPhone/iPad/Galaxy S9 / Xperia XZ1,その他Android各種対応 (ホワイト)
Anker PowerPort 2 Elite (24W 2ポート USB急速充電器)【PSE認証済/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載】 iPhone/iPad/Galaxy S9 / Xperia XZ1,その他Android各種対応 (ホワイト)

1399円

購入

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Image: Amazon.co.jp

Source: Amazon.co.jp

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