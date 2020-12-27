2020年、ライフハッカー読者が最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣ランキング
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ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年に最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣のトップ10をご紹介します。
今年は在宅ワークをする人が増えたため、家での仕事環境を向上させるアイテムが多数ランクインしています。
気になるものがありましたら、試してみてはいかがでしょうか。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
10位：AKEIE USB Type C ハブ 7 in 1・ 4K HDMI SD TFカードリーダー
9位： Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
8位： TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ
7位： TP-Link WIFI 無線LAN 中継器 11ac/n/a/g/b 433+300Mbps 11ac対応 3年保証 RE200
6位： サンディスク microSD 128GB UHS-I Class10 読取り最大100MB/s 【Nintendo Switch メーカー動作確認済】 SanDisk Ultra SDSQUAR-128G-EPK
5位： Tile Mate(電池交換版) 【日本正規代理店品】 EC-13001-A
4位： Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)【PowerIQ3.0搭載 / PD対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 (ブラック)
3位： SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン
2位： 【Amazon Alexa認定】ゴウサンド(Gosund) スマートプラグ Wi-Fiスマートコンセント
1位： Anker PowerPort 2 Elite (24W 2ポート USB急速充電器)(ホワイト)
Image: Amazon.co.jp
Source: Amazon.co.jp
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