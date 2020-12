日本の職人が製作した漆塗りの｢料理ベラ｣がキッチンで活躍しそう

みなさんはお料理を作る時にヘラは活用していますか?

金属製のものや樹脂製のものなどがありますが、「フライパンを傷つけない」「高温でも溶けない」といったメリットがあるのが木製の料理ベラです。今回ご紹介するのはそんな木製の料理ベラの中でも、日本の職人が作った至高の一品。machi-yaでキャンペーン中の「拭漆 万能料理ベラ」です。

水に強い!ヒバの木とは?

この料理ベラは、国産の能登ヒバの木から作られます。ヒバといえば、水や虫に強く、耐久性も優れているのが特長の木です。

水回りの素材に使われることが多く、ヒバ風呂は香りも見た目も良く高級な素材として有名ですよね。もちろんキッチン周りのアイテムとしても活躍しており、ヒバの木でできた「まな板」も有名です。

また、ヒノキチオールという抗菌作用のある成分を豊富に含んでいます。なんとこれは抗菌、消臭、防カビに優れているんですよ。

耐久力抜群、本場の漆塗り!

Image: The Three Allows

抗菌、消臭、防カビに優れたヒバの木のヘラをさらに強くするのが、輪島塗に使われる漆を使った本格的な漆塗りです。漆でコーティングすることによって、木の内部に水や油が染み込むのを防いでくれます。これにより、耐久、耐水、断熱、防腐性が一層増して、長く使い続けることができます。触り心地もとてもよく、使えば使うほど手に馴染んでいくでしょう。

職人が作る、優しい使い心地

Image: The Three Allows

この料理ベラは、なんと1本1本職人が作っています。プロの料理人が使う料理ベラと違い、フライパンの側面にも馴染むように丸みを帯びたデザインなので、ホーローやフッ素などのコーティングを傷つけることはありません。角の尖ったフライ返しなどでは混ぜにくいとろみのあるものも、このヘラならしっかりとかき混ぜることができます。

活躍の場面は無限大!

この料理ベラは料理をかき混ぜるだけではなく、色々な調理工程で活躍します。卵を撹拌したり、ご飯をよそったり、炒めたり、裏ごししたり、つぶしたりなどなど。

Image: The Three Allows

しなやかで弾力のある木の性質を最大限に活かしたヘラで、料理をする様々な場面で活躍してくれるでしょう。

おうち時間で作る自炊のお供に!

Image: The Three Allows

木のぬくもりを感じられる芸術的な漆塗りは、木目も鮮やかに表現。見た目も美しい一品です。おうち時間と自炊が増えたキッチンで活躍しそうなアイテムですよね。

「拭漆 万能料理ベラ」は、machi-yaでクラウドファンディングを実施中。一般販売予定価格2,200円(送料400円)のところ、20%OFFの2,080円(消費税・送料込み)で支援が可能です。なかなか外出しにくい今だからこそ、お気に入りの料理ツールを使って自炊の時間をグレードアップしてみては?

>>料理人が認めた能登ヒバを使った本格拭漆の万能料理ベラ

Image: The Three Allows

Source: machi-ya