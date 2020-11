Alexaのウェイクワードを変更する方法｜選択肢は4つ

AmazonのAlexaは、とても便利なボイスアシスタントです。

万が一、身近に「Alexa(アレクサ)」という名前の人がいる場合などは、ボイスアシスタントの呼び方を変えることができます。

では、Alexaの呼び方を変える方法を順に見ていきましょう。

Alexaの名前を変えることはできるのか?

まず覚えておいて欲しいのは、AmazonのAlexaという名前とウェイクワードは違います。

おそらく、最初に変更したいのはウェイクワードだと思います。Alexaを呼び出す時にかける言葉です。

つまり、Alexaという名前を変えることはできませんが、音声コマンドを出す前にバーチャルアシスタントを起動させる言葉は変更できます。

Alexaのウェイクワードの変更方法

残念ながら、音声コマンドでAlexaのウェイクワードを変更することはできません。変更しようとすると、AlexaはAlexaアプリにリダイレクトします。

その後は、自分でアプリを使って変更しなければなりません。

iOSかAndroidのAlexaアプリをダウンロードして、それを使って設定をしなければなりません。

まだアプリを持っていない場合は、続ける前にAmazonのEcho Dotの設定方法と使い方をチェックしてください。

設定が終わったら、スマホでAlexaアプリを選び、画面下部で「デバイス」を選び、「Echo&Alexa」を選びます。

自分のEcho Dotを選んだら、最後にスクロールダウンをして「ウェイクワード」を選びます。

選択肢はそこまでたくさんありません。「Alexa」「Amazon」「Echo」「Computer」の中から、ウェイクワードを選ぶことができます。

人間味のある呼び方にすることはできませんが、これがあなたの望みと一致していることを祈ります。

Alexaを最大限に活用する

Alexaに新しい名前を付けることはできませんが、バーチャルアシスタントが反応する言葉を変えることはできます。

残念ながら、選択肢はたった3つしかありませんが、「Alexa」という呼び方に問題がある場合は、それで十分ではないでしょうか。

Alexaのウェイクワードの設定が終わったら、デバイスで無料のスキルを使えるようにしてみましょう。スキルを使えば、Alexaをさらに活用できます。

あわせて読みたい





Image: MakeUseOf

Source: App Store, Google Play

Original Article: How to Change Alexa's Name and Wake Word to Something Else by MakeUseOf