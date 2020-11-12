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【3ヵ月無料】Amazon Music Unlimitedがキャンペーン実施中。年末年始も7000万曲、聴き放題

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【3ヵ月無料】Amazon Music Unlimitedがキャンペーン実施中。年末年始も7000万曲、聴き放題
Screenshot: ライフハッカー［日本版］via Amazon.co.jp

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

年末年始の余暇を楽しむ良いツールが無料です。

AmazonがAmazon Music Unlimitedの3ヵ月無料キャンペーンを開催中。対象は、Amazon Music Unlimitedの個人プランです。

通常価格は、月額780円または年額7800円、プライム会員でない方は月額980円とのこと。

プライム会員であればそもそも200万曲聴き放題ではありますが、こちらのUnlimitedプランなら7000万曲以上が聴き放題

楽曲のみならず、ポッドキャストも豊富なので、音楽ファンのみならず多様な楽しみ方ができちゃいます。

対応デバイスはパソコン、Fireタブレット、Fire TVシリーズ、iPhone、Android端末、Amazon Echoなど。

スマホアプリに音楽をダウンロードしておけば、オフライン環境でも楽しめます。通勤中や仕事時、ワークアウト時などに良質な音楽を楽しむチャンスです。

3ヵ月無料ということは、クリスマスやお正月も含まれます。今年は自宅で過ごす時間が増えそうですので、この機会にAmazon Music Unlimitedをはじめてみてはいかがでしょうか？

＞＞ Amazon Music Unlimitedキャンペーンはこちら

島津健吾

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