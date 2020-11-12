【3ヵ月無料】Amazon Music Unlimitedがキャンペーン実施中。年末年始も7000万曲、聴き放題
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こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
年末年始の余暇を楽しむ良いツールが無料です。
AmazonがAmazon Music Unlimitedの3ヵ月無料キャンペーンを開催中。対象は、Amazon Music Unlimitedの個人プランです。
通常価格は、月額780円または年額7800円、プライム会員でない方は月額980円とのこと。
プライム会員であればそもそも200万曲聴き放題ではありますが、こちらのUnlimitedプランなら7000万曲以上が聴き放題。
楽曲のみならず、ポッドキャストも豊富なので、音楽ファンのみならず多様な楽しみ方ができちゃいます。
対応デバイスはパソコン、Fireタブレット、Fire TVシリーズ、iPhone、Android端末、Amazon Echoなど。
スマホアプリに音楽をダウンロードしておけば、オフライン環境でも楽しめます。通勤中や仕事時、ワークアウト時などに良質な音楽を楽しむチャンスです。
3ヵ月無料ということは、クリスマスやお正月も含まれます。今年は自宅で過ごす時間が増えそうですので、この機会にAmazon Music Unlimitedをはじめてみてはいかがでしょうか？
島津健吾
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