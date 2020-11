MicrosoftがSurfaceのサポート終了日を公開。買い替え目途が立てやすくなった！

Microsoftは、製品にサポート終了日を設けてきましたが、比較的新しいデバイスについてはいつサポートが終了するのかわかりづらいこともあります。

ありがたいことに、Surfaceについては、現在リリースされているすべての製品についてサポート終了日が公開されています。

このスケジュールを参考にすれば、買い替えの計画も立てやすくなるはずです。

あなたのSurfaceのサポートが終了する日は?

Surface製品のサポート終了日はMicrosoft Docsで確認できます。

Microsoftは、Surfaceのリリース日から4年間は、ドライバーとファームウェアのサポートを継続すると発表しています。

また、Microsoftは、OSのサポートについて次のように述べています。

OS バージョンサポートデバイスのサポート期間中に Surface でサポートされるオペレーティングシステムバージョンを定義します。 Surface デバイスは、過去30か月間にリリースされた Windows OS バージョンのドライバーとファームウェアの更新プログラムを受け取ります。 Surface は、デバイスのリリースでサポートされている OS のバージョンよりも前の Windows OS バージョンをサポートしていません。 (「Microsoft」より引用)

Surface製品の購入を検討するときに、将来のサポート状況がわかれば計画を立てやすくなるでしょう。

Microsoftのスケジュールには例外もある

Microsoftの公式なガイドラインは上記のとおりですが、このルールから外れているデバイスもいくつかあります。

Surface Pro 3〜5、Surface Book 1または2、および第1世代のSurface Studio、Surface Laptopはすべて、2021年11月13日にサポートが終了します。

Surface Book 2にとってはその日がちょうどリリースから4年となりますが、Surface Pro 3にとっては、7年間もサポートが提供されるということになります。

残念ながら、Surface RT、Surface Pro、Surface 2、Surface Pro 2は、うれしい例外ではないようです。これらの製品はすでにサポート終了日を過ぎています。買い替えを考えているなら、今がそのときかもしれません。

いくつかの例外を除くと、基本的にSurface製品はMicrosoftのガイドラインに従っています。

最近リリースされたSurface Pro XとSurface Laptop Goもそうであり、どちらも2024年10月13日までサポートが継続されます。

なぜSurfaceデバイスのサポートに期限を設けるのか?

Microsoftは長年にわたり、膨大な数のソフトウェアやハードウェアをリリースしてきました。

これらの製品すべてについて永久的なアップデートと安全を保証するとしたら、同社が破綻するのも時間の問題なのは理解できます。なにせ最初のOSがリリースされたのは90年代初頭なのですから。

そうならないために、Microsoftは製品にサポート終了日を設定しています。

終了日以降は、Microsoftは製品を最新の状態に保つ義務を負いません。その後もデバイスを使い続けることはできますが、Microsoftがデバイスを更新したり、安全対策をとることはありません。

Surfaceはサポート終了日がすべて公開されていますので、それに合わせて買い替えの計画を立てることができます。

Surfaceのサポート終了日はすべて公開済み

Microsoftは、必ずしもすべての製品のサポート終了日を丁寧に教えてくれるわけではありませんが、Surfaceについては、必要な情報はすべて公開されています。

まだサポートが継続しているSurfaceについては、アップデート情報をウォッチしておく必要があります。

Windows 10はリリースからかなり時間が経過しているのに、まだサポートが継続しているのはなぜかって?

実際のところ、Windows 10の特定のバージョンはサポートが終了しています。たとえば、Windows 10 バージョン1903は、まもなく強制アップデートが実行されます。

あわせて読みたい





Image: Worawee Meepian/Shutterstock.com

Source: Microsoft

Original Article: You Can Now See When Your Surface Becomes Outdated by MakeUseOf