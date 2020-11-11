Air・Pro・miniが出るぞ！ 今日発表の最新Macスペックまとめ #AppleEvent

2020年の締めくくりは、Air・Pro・mini！

今年3回目のAppleイベント｢One More Thing｣が日本時間11月11日午前3時から開始され、Apple独自のCPU｢Apple Silicon｣が搭載された新世代Mac3種が発表されました。

プロセッサをインテル製から自社製に変え、性能はどう変わったのか？ 発表されたてほやほやの情報をまとめてお届けします。

【まとめ】 ・新世代Mac3種（MacBook Air・MacBook Pro・Mac mini）が登場 ・Apple初のMac向けSoC｢M1｣を搭載 ・価格や見た目は据え置きなものの、スペックは大幅にアップ！ ・新mac OS｢Big Sur｣も11月12日にリリース

Mac向けApple Silicon｢M1｣

Image: Apple

パフォーマンスと電力効率が向上

160億のトランジスタを搭載

4コアの高速コア、高効率の4コアを備えた8コアCPUと、8コアGPU、16コアNeural Engineの搭載により、処理速度は最大2.8倍、グラフィックス性能は最大5倍、MLパフォーマンスは最大11倍

省電力：ワットあたりのパフォーマンスで世界最高（最新のPCチップの2倍）

統合型グラフィックスで、高パフォーマンスと省電力の両立を実現

新mac OS｢Big Sur｣

Image: Apple

本体・アプリの起動がより速く

もっとも先進的なセキュリティを確保

Apple純正アプリがM1にすべて最適化

11月12日（木）リリース開始

ユニバーサルアプリケーション→インテル用に加えてApple Silicon用に最適化し、AppStoreで提供

Rosseta 2：インテル用アプリをApple Silicon用に自動的に変換・最適化し、アプリを動かす

Universal 2：開発者用にApple Siliconへ移行する環境を提供

Image: Apple

・モデル展開

サイズは13インチ

カラーは スペースグレイ・ゴールド・シルバーの3色

見た目は全く変わらず！

・仕様

ディスプレイ：13.3インチRetinaディスプレイ搭載、解像度2560×1600と変わらずも、P3の広色域に対応

M1のおかげでLightroomでのRAW現像もサクサク

SSDが最大2倍速く

静かなファンレス（！）設計

カメラ性能が従来モデルよりアップ

・処理能力

Apple M1チップ

・バッテリー

15時間のワイヤレスブラウジング、18時間のビデオ再生、6時間のビデオ会議が可能

最大18時間持続

・価格（税別）

256GB：10万4800円

512GB：12万9800円

・予約日・発売日

11月11日（水）予約開始、11月17日（火）発売

Image: Apple

・モデル展開

サイズは13インチ

カラーは スペースグレイとシルバーの2色

・仕様

M1チップができることの最高峰

アクティブクーリング（冷却ファン）システムを搭載

キーボードにはTouch Bar搭載

スタジオ品質のマイクを搭載し、音楽制作にも活用可能

・処理能力

Apple M1チップ

（Intel Core 5またはi7プロセッサも選択可能）

・バッテリー

Mac史上最長のバッテリー駆動時間

最大17時間のワイヤレスブラウジング、20時間のビデオ再生が可能

・価格（税別）

256GB：13万4800円

512GB：15万4800円

・予約日・発売日

11月11日（水）予約開始、11月17日（火）発売

Image: Apple

・仕様

従来モデルと比較して、CPU性能は3倍、グラフィック性能は6倍、機械学習性能は15倍向上

M1の搭載により、フル6K解像度のPro Display XDRがダイレクト接続が可能

ストレージ：最大2TB

RAM：16GB

端子類：イーサネット、Thunderbolt / USB 4 2つ、HDMI2.0、USB Type-A 2つ、ヘッドホンジャック

従来モデルに比べて消費電力を60％ダウン

・処理能力

Apple M1チップ

（Intel Core 5またはi7プロセッサも選択可能）

・価格（税別）

256GB：7万2800円

512GB：9万2800円

・予約日・発売日

11月11日（水）予約開始、11月17日（火）発売

あわせて読みたい





Image: Apple

Source: Apple(1, 2, 3)