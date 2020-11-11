Air・Pro・miniが出るぞ！ 今日発表の最新Macスペックまとめ #AppleEvent
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2020年の締めくくりは、Air・Pro・mini！
今年3回目のAppleイベント｢One More Thing｣が日本時間11月11日午前3時から開始され、Apple独自のCPU｢Apple Silicon｣が搭載された新世代Mac3種が発表されました。
プロセッサをインテル製から自社製に変え、性能はどう変わったのか？ 発表されたてほやほやの情報をまとめてお届けします。
【まとめ】
・新世代Mac3種（MacBook Air・MacBook Pro・Mac mini）が登場
・Apple初のMac向けSoC｢M1｣を搭載
・価格や見た目は据え置きなものの、スペックは大幅にアップ！
・新mac OS｢Big Sur｣も11月12日にリリース
Mac向けApple Silicon｢M1｣
パフォーマンスと電力効率が向上
160億のトランジスタを搭載
4コアの高速コア、高効率の4コアを備えた8コアCPUと、8コアGPU、16コアNeural Engineの搭載により、処理速度は最大2.8倍、グラフィックス性能は最大5倍、MLパフォーマンスは最大11倍
省電力：ワットあたりのパフォーマンスで世界最高（最新のPCチップの2倍）
統合型グラフィックスで、高パフォーマンスと省電力の両立を実現
新mac OS｢Big Sur｣
本体・アプリの起動がより速く
もっとも先進的なセキュリティを確保
Apple純正アプリがM1にすべて最適化
11月12日（木）リリース開始
ユニバーサルアプリケーション→インテル用に加えてApple Silicon用に最適化し、AppStoreで提供
Rosseta 2：インテル用アプリをApple Silicon用に自動的に変換・最適化し、アプリを動かす
Universal 2：開発者用にApple Siliconへ移行する環境を提供
MacBook Air
・モデル展開
サイズは13インチ
カラーは スペースグレイ・ゴールド・シルバーの3色
見た目は全く変わらず！
・仕様
ディスプレイ：13.3インチRetinaディスプレイ搭載、解像度2560×1600と変わらずも、P3の広色域に対応
M1のおかげでLightroomでのRAW現像もサクサク
SSDが最大2倍速く
静かなファンレス（！）設計
カメラ性能が従来モデルよりアップ
・処理能力
Apple M1チップ
・バッテリー
15時間のワイヤレスブラウジング、18時間のビデオ再生、6時間のビデオ会議が可能
最大18時間持続
・価格（税別）
256GB：10万4800円
512GB：12万9800円
・予約日・発売日
11月11日（水）予約開始、11月17日（火）発売
MacBook Pro
・モデル展開
サイズは13インチ
カラーは スペースグレイとシルバーの2色
・仕様
M1チップができることの最高峰
アクティブクーリング（冷却ファン）システムを搭載
キーボードにはTouch Bar搭載
スタジオ品質のマイクを搭載し、音楽制作にも活用可能
・処理能力
Apple M1チップ
（Intel Core 5またはi7プロセッサも選択可能）
・バッテリー
Mac史上最長のバッテリー駆動時間
最大17時間のワイヤレスブラウジング、20時間のビデオ再生が可能
・価格（税別）
256GB：13万4800円
512GB：15万4800円
・予約日・発売日
11月11日（水）予約開始、11月17日（火）発売
Mac mini
・仕様
従来モデルと比較して、CPU性能は3倍、グラフィック性能は6倍、機械学習性能は15倍向上
M1の搭載により、フル6K解像度のPro Display XDRがダイレクト接続が可能
ストレージ：最大2TB
RAM：16GB
端子類：イーサネット、Thunderbolt / USB 4 2つ、HDMI2.0、USB Type-A 2つ、ヘッドホンジャック
従来モデルに比べて消費電力を60％ダウン
・処理能力
Apple M1チップ
（Intel Core 5またはi7プロセッサも選択可能）
・価格（税別）
256GB：7万2800円
512GB：9万2800円
・予約日・発売日
11月11日（水）予約開始、11月17日（火）発売
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Image: Apple
ライフハッカー［日本版］編集部 水野
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