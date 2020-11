iOS 14.2がリリース！ 新しい絵文字や壁紙などの楽しい機能が追加に

iOS 14.2が公式リリースされました。

これは、それほど大規模なアップデートでありませんが、楽しい機能がいくつか追加されているので、かいつまんでご紹介しましょう。

まず、目立った変更の1つで使用頻度が高いと思われるのは、新しい絵文字です。

iOS 14.2にアップデートすると、100個以上の絵文字がキーボードで使えるようになります。具体的には以下のプレビューをご覧ください。

? Every new emoji in iOS 14.2 https://t.co/qMqdhe4Kffpic.twitter.com/X14PbaFMat