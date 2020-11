ノートパソコンがすべての人にベストな選択ではない

ここ数年に渡って、ほぼすべての人が選ぶパソコンが事実上ノートパソコンとなりました。

実際、2019年に世界中で売れたノートパソコンは1億6600万台で、同時期に売れたデスクトップパソコンはたったの8800万台でした。少なくとも2024年までは、この差は広がり続けるだろうと予測されています。

しかし、だからと言って、すべての人にとってノートパソコンが正しい選択ということではありません。

誤解している人が世界中に1億6600万人いるのかもしれません。今回は、ノートパソコンが必要ない理由、最適ではない可能性のある理由を見ていきましょう。

ノートパソコン以外の選択肢について見ていく前に、多くの人が最初にノートパソコンを買う理由を理解しましょう。

デスクトップを上回る最大の強みは、重量、サイズ、携帯性(持ち運びのしやすさ)です。最近の通常のノートパソコンは、重さが約2.2kgで、バッグの中に入れて簡単にどこにでも持ち運べます。

では、ノートパソコンは実際どのような用途で使われているのでしょうか? 大半が、次のいくつかの大まかなカテゴリーに入ります。音楽制作、動画編集、文字入力、ゲーム、受動的娯楽(テレビ・動画視聴など)などです。

しかし、ノートパソコンはどのカテゴリーに対してもベストな選択ではありません。

2010年当時に、スティーブ・ジョブズはポスト・パソコンの時代が来ると明言していました。

ジョブズが語った、ポスト・パソコン革命の大部分を成しているのがタブレットです。

平均的に、タブレットはノートパソコンより安価で、軽量で、より持ち運びがしやすく、移動中に使うように設計されています。

(ノートパソコンのように電源を入れたり、作業するテーブルを探したりする必要がありません)

また、ノートパソコンのユーザーが移動中にやる必要のある大半の機能は、タブレットでも実行できます。

さらに、タブレットの方がバッテリー寿命が長く、アプリもパソコンよりは大抵安価で、タッチ入力、モーションセンサー、GPSデータ、カメラ内蔵などの機能も備えています。

移動中も生産的な作業をしなければならない場合は、タブレットに装着できるキーボードを買って、Google Play StoreやApple App Storeで入手できるオフィス系のアプリを使って作業をすることもできます。

しかし、長時間の作業になることがわかっている場合は、自宅でも職場でも作業をする可能性が高いので、その場合はデスクトップパソコンを使った方がいいでしょう。

デスクトップパソコンは、ノートパソコンよりも大きな強みがいくつかあります。

また、デスクトップパソコンは換気がよく過熱しにくかったり、新しい部品を追加するのが容易なのでアップグレードしやすかったり、専用のグラフィックカードがあるという利点もあります。

ゲーマーには完璧です。

ストリーミングの映画、テレビ番組、音楽などに関しては、ノートパソコンよりもデジタルメディアプレーヤーの方がはるかに良いです。

様々なデジタルメディアプレーヤーがありますが、アメリカでは「Roku」が一番人気です(日本だったらAmazon Fire TV Stickか‎Chromecast、Apple TVでしょうか)。

もちろん、ノートパソコンからでもNetflixやHulu、YouTubeにはアクセスできますが、そうなると、

(1)小さな画面で動画を見る

もしくは

(2)テレビ台の変な位置にノートパソコンを置いて、ぐちゃぐちゃのHDMIケーブルでつなぐ

という面倒なことをすることになります。

デスクトップパソコンでRokuを使うといい理由はいくつかあります。

もっと詳しく知りたい人は、Roku UltraとApple TVとChromecast 4Kを比較した記事(英文)もチェックしてみてください。

my storage is so low idk if i should get a new laptop or if i should just buy a desktop, either way it's too expensive aiyaa ?