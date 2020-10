AirPods Proの新機能｢空間オーディオ｣。非対応の動画サービスは？

オーディオファンを気取るつもりはありませんが、ステレオシステムやヘッドフォンが生み出す人工的な「バーチャル」サラウンドが基本的に好きではありません。

ただし、AirPods Pro用のAppleの新しい空間オーディオ(Spatial Audio)は例外です。この機能が生み出すサウンドは素晴らしく、みなさまにもできるだけ早く体験してほしく思います。

空間オーディオを試すには、iOS 14またはiPadOS 14と、その機能をフルに使えるパワーのあるスマートフォンかタブレットが必要です。対応するiPhoneは以下のとおり:

対応するiPadは以下:

そしてもちろん、AirPods Proが必要です(通常のAirPodsでは使えません)。

困ったことに、空間オーディオのロックを解除するには、AirPods Proを最新のファームウェアに更新する必要があります。

ボタン1つで更新できればいいのですが、そういうわけにはいかないようです。

私もオンラインでいろいろ調べて(たとえば以下のツイート)、ようやく更新することができました。

I still don't see the new firmware on my AirPods Pro, but I'm excited to test the new Spatial Audio feature and automatic switching. https://t.co/spGRH3TxJtpic.twitter.com/nzyBUrm7Rm