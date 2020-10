マスクや小物用にいかが？ UV-LEDで除菌できるケースが登場

清潔への意識が大きく変わった昨今、気にしすぎて窮屈な生活は避けたいものの、身の回りのものはできるだけ手軽に清潔さを保ちたいですよね? そんな時に便利そうなアイテムが姉妹サイトのmachi-yaに登場しました。

「除菌コンパクト」と名付けられたケースは、UV-LEDを搭載しマスクやイヤホンなどの小物類をちょっと清潔にできる製品。

食事の際などのマスク収納ケースとしても使えそうなので、早速チェックしてみましょう。

2種のUV-LEDとプラズマイオンで除菌

Image: Plus One Inc

「除菌コンパクト」は多くの除菌機器で採用されている深紫外線UV-Cに加え、近紫外線UV-Aも照射。さらにプラズマイオンも活用するなど、除菌に期待できる武器を3種搭載しています。

洗いにくいものにも使える

Image: Plus One Inc

ケース内部はシンプルでフラットな構造のため、食事などの際に置き場所に困るマスクや、

Image: Plus One Inc

洗うことが難しいイヤホンやアクセサリーなどの小物ケースとしても活用できそう。

カバンの中で迷子になりがちなアイテムをしまっておけば、除菌しながら持ち運べて一石二鳥かもしれません。

Image: Plus One Inc

マイ箸やマイストローなどのカトラリーを持ち歩く用のケースとしても使えるので便利そうですね。

自動オンオフで安全かつ手軽

Image: Plus One Inc

ケースを閉じると自動で除菌を開始し、5分後には電源をオフにしてくれる簡単設計のため、スイッチを意識せずに使える点が良さげですね。

Image: Plus One Inc

UVライトは目に悪いですが、「除菌コンパクト」には安全対策として稼働中の開閉時には自動でオフになる機能も搭載されています。

小さなお子さんのいる場合でも安心して利用できますね!

Image: Plus One Inc

フル充電すれば25回使用できるため、行動パターンや状況にもよりますが2-3日に1回充電すればよさそうですね。

ちなみにバッテリーはMicroUSBケーブルにて充電でき、2.5時間で満充電されるとのこと。また残量は4段階のインジケーターで表示されるので見た目も機能も非常にシンプルな設計になっています。

USB充電で持ち運びが可能なUV除菌ケース「除菌コンパクト」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにてキャンペーンを実施中。

執筆時点では5,170円(送料・税込価格)からオーダー可能となっていたので、気になる方は是非詳細を下記リンクからチェックしてみてくださいね。

>>USB充電で持ち運びが可能なUV除菌ケース「除菌コンパクト」の詳細はこちら

Image: Plus One Inc

Source: machi-ya