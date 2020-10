Macの｢右クリック｣4つのやり方｜キーボードでもできます

この記事では、Macで右クリックアクションを実行するさまざまな方法を紹介します。

Macで右クリックを実行するのは、Windowsで同じことをするよりも、少しだけ難解です。

歴史的に、Macの右クリックは、Windowsほど中心的な機能ではありませんでした。

今では、Macで右クリックする方法を知らないユーザーがいるくらいです。あなたもその一人なら、この記事の続きを読んでください。

1. 物理マウスを使用する

Mac(他のOSでも)を右クリックする最も簡単な方法は、標準的な2つボタンの物理マウスを購入することです。エントリーレベルのマウスなら、ネットで10ドル未満で手に入ります。

マウスをMacに接続すれば(MacにUSB-Cポートしかない場合はアダプターが必要となるかも)、自動的に認識されます。数秒待てば、もうマウスを使えるはずです。あとは、ふつうに右クリックするだけです。

2. トラックパッドで右クリックする方法

Windowsのトラックパッドとは違って、Macのトラックパッドはどのマシンでも基本的に同じジェスチャで右クリックが行えます。

理論的には、トラックパッドを2本指でタップするだけです。もし、動かなければ、問題があるかも。

トラックパッドに問題があるか、誤って設定を無効にしてしまい有効にする方法がわからなくなっていることもあります。いずれにせよ、慌てる必要はありません!

Macのトラックパッドで右クリック機能を有効にしたり、好みに合わせて設定を微調整するのは簡単です。

メニューバーのAppleアイコンをクリックする。 [システム環境設定]を選択。 [トラックパッド]を選択。 [ポイントとクリック]というラベルの付いたタブをクリックする。 [副ボタンのクリック]の横にあるチェックボックスをオンにする。

これで、右クリック機能が復活するはずです。うまくいかない場合は、マシンを再起動してみてください。

Macの右クリックアクションを変更する方法

デフォルトでは、Macで右クリックするには、トラックパッドを2本の指でタップする必要があります。しかし、別のやり方で右クリックをしたい場合は? 幸い、macOSでは右クリックアクションの方法を簡単に変更できます。

2本指以外に2つの方法がありますが、どちらも非常にシンプルです。設定の変更手順は以下。

メニューバーのAppleアイコンをクリックする。 [システム環境設定]を選択する。 [トラックパッド]を選択する。 [ポイントとクリック]というラベルの付いたタブをクリックする。 [副ボタンのクリック]の下にあるドロップダウンメニューを展開する。 [2本指でクリック][右下隅をクリック][左下隅をクリック]のどれかを選ぶ。

設定画面を閉じたら、トラックパッドで新しい動きを確認してください。

3. Apple Magic Mouseで右クリックする方法

Apple Magic Mouseは、通常のマウスとは異なり、物理ボタンがありません。

ボタンがないので、右クリックの方法がすぐにはわからない人もいるかもしれません。

とはいえ、Magic Mouseは、通常のトラックパッドと同じジェスチャの多くが使えます。つまり、マウスの右側をクリックするだけで、右クリックアクションを実行できます。

うまく機能しない場合は、[システム環境設定]>[マウス]>[副ボタンのクリック]を開き、[右側をクリック]、[左側をクリック] のどちらかのオプションを選択してください。

4. キーボードでMacを右クリックする方法

最後に紹介する右クリックは、一般的には最も使われていない、キーボードを用いる方法です。

ほかの人のMacを借りていて、なおかつMagic Mouseの[副ボタンのクリック]が有効になっていないときに、キーボードを使って右クリックすることができます。

キーボードを使って右クリックするには、[Control]ボタンを押したまま通常の左クリックを実行します。

Macのその他のTips

MacOSをさらに使いこなすためには、右クリックアクションの習得が必須となります。

Macの初心者なら、次は、デフォルトのブラウザ「Safari」の使い方をマスターしましょう。

