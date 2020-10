MacBookの充電アダプターは、サードパーティ製を使って本当に大丈夫？

「MacBook」に同梱されている電源アダプタ(以前の「MagSafe」タイプであれ、最近のUSB-Cタイプであれ)を買い替えるとなると、サードパーティの安価な製品も数多く出回っていて、選択肢として考えたくなります。

でも、非純正の電源アダプタをMacBookにつないでも安全面で問題はないのでしょうか?

確かに純正より安いかもしれませんが、これは良い考えと言えるのでしょうか?

そこで読者のみなさんに代わって、米MakeUseOf編集部がMacBookの電源アダプタについて調べてみました。そして(おそらく予想通りでしょうが)先ほどの疑問への答えは、少々込み入っています。

MacBookの純正電源アダプタが高価な理由

Ken Shirriff氏は、MagSafe対応の85WタイプのApple純正電源アダプタを分解し、そのとても興味深い一部始終をブログ記事にまとめました。

分解の過程で、いくつかの意外な事実が明らかになりました。第1のサプライズは、Appleが電源アダプタの中に、予想以上に多くの部品を詰め込んでいたことです。

Shirriff氏が分解したMagSafe電源アダプタには、16ビットのマイクロプロセッサまで搭載されていました。

このマイクロプロセッサは、電源アダプタ内を流れる電圧と電流を監視し、何か問題が起きればアダプタをシャットダウンする役割を担うものです。

危険なオーバーヒートや電圧サージを防ぎ、ユーザーとMacBookを危険から守る、便利な安全機能です。

同様にMagSafeコネクタには、電源アダプタのシリアルナンバー、タイプ、ワット数をMacBookに伝えるチップが搭載されています。

このチップがコンピューターに対し、つながっているアダプタが適切なタイプかどうかを伝えるわけです。

このチップはさらにアダプタに対して、コンセントにつながれている時はより多くの電流を供給するよう伝えます。

純正アダプタの内部には、コンデンサ、トランジスタ、抵抗器など、ほかにも多くの部品がひしめいています。これらの部品が連携して、ユーザーとMacBookの安全を守っているわけです。

AppleがMacBookやMacBook Proの電源アダプタにつけている販売価格は、確かに高いかもしれません。でも高品質の部品を使い、高度な安全機能を搭載することで、その値段にふさわしい品質の製品を提供しているのもまた事実です。

もちろん、搭載されている部品の価格を合わせても、アダプタの販売価格である80ドルにはなりません。

Shirriff氏の推計によれば、部品代はせいぜい25~30ドルほどです。ということは、Apple純正の電源アダプタにも、かなりの利ざやが乗せられているわけです。

非純正のMacBook用電源アダプタの安全性は?

では、より安価なMacBook用電源アダプタの場合はどうなのでしょう?

Shirriff氏はこうした電源アダプタも数多く分解しています。

その結果、安全機能と搭載されている部品の数の両面において、純正アダプタにはまったく及ばないことがわかりました。

さらに、組み立て品質も全般的にかなり劣るため、感電やオーバーヒートのリスクも高くなります。

それでも、ほとんどの非純正アダプタは何らかの安全機能を備えています。ただし、Appleの純正品のように何重もの安全措置がとられていることは期待できないということです。

そのアダプタが製造されている国や販売されている国も、製品の安全度を推し量るヒントになります。

中国製の電源アダプタが火を噴いたとか、命に関わりかねない感電事故を起こしたといった話は、これまでに何度もメディアを賑わせてきました。

中国以外の国々、特にアメリカやイギリスでは、より厳しい安全基準が設けられているはずです。ですから、サードパーティの電源アダプタが欲しければ、AliExpressで買うよりもAmazonで探すほうが、安全面では確実でしょう。

残念ながら、どこで買ったとしても、そのアダプタにどんな安全機能が搭載されているのか、本当のところを知る手立てはほとんどありません。

ただし、AppleはMagSafe規格を一度もほかの企業にライセンス提供していません。

つまり、MagSafeタイプのサードパーティの電源アダプタは不正コピーされたものなので、これは良い選択肢とは言えないはずです。

Apple純正電源アダプタ、USB-Cタイプの事情は

Appleは2015年、MagSafeコネクタに代わり、電源供給ポートにUSB-Cを採用した最初のMacBookを発売しました。

その後はMacの全ラインナップが続々とあとに続き、現行モデルのMacBookはすべて電源供給にUSB-Cポートを使っています。

MagSafeと違い、AppleはUSB-C規格の権利を持っているわけではありません。つまりUSB-Cであれば、サードパーティのメーカーも法に触れることなく、MacBook用の電源アダプタを製造できるのです。

その結果、Ankerのような高い信頼性で知られるブランドが製造したUSB-Cタイプの電源アダプタも目にするようになりました。

こうしたブランドの製品なら、Appleと同レベルの安全機能が搭載されていると期待しても良いはずです。

一方で、低品質で安さだけが売りのUSB-C電源アダプタも出回っています。こうした製品は間違いなく、安全性で劣っています。

サードパーティ製のMagSafe電源アダプタと同様に、これらの安価なアダプタは部品の数が少なく、MacBookにダメージを与えたり、住宅火災の原因となったりするかもしれません。

ひどい場合には、ユーザーが感電の被害にあうおそれすらあります。

サードパーティ製電源アダプタはすべて安全と言えるのか?

たいていのサードパーティ製電源アダプタには、Apple純正の製品ほどの安全機能は備わっていません。でも肝心なのは、それがどれほどの問題なのかという点です。

純正アダプタでも、筐体が溶けた、火を噴いたという事例は報告されています。Apple純正の製品を含め、あらゆるMacBook用の電源アダプタは不具合と無縁ではありません。

とはいえ、16ビットのマイクロコントローラが監視している電源アダプタでさえ100%安全と言えないのであれば、こうしたコントローラを備えていないサードパーティ製のアダプタで、さらにリスクが高くなるのは確実です。

サードパーティ製の電源アダプタが深刻な不具合を起こした事例は、枚挙にいとまがありません。

火を噴いた、ショートした、かなり深刻な感電事故を起こした、といった例が報告されています。さらにはアダプタが爆発して、周囲の人が重傷を負ったケースさえあります。

こうしたリスクをできるだけ避けたければ、Appleの純正製品を使い続けるべきです。

非純正MacBook電源アダプタの安全性を確認する方法

サードパーティ製のMacBook用電源アダプタが安全か否かを確実に判定するのは、とても難しい問題です。

特にMagSafeタイプのアダプタについては、Appleの直販で純正品を買うのが一番安全です。

でも、予算的に純正アダプタを買うのが厳しい場合は、代替品を探す時に以下の項目に気をつけておくと良いでしょう。

Ankerやワコムのような高評価で、あなたが普段から信頼しているブランドの製品を選ぶ。

可能であれば、再販業者ではなくメーカーから直接購入する。

「あまりに話がうますぎる」と怪しく感じる時は、買うのをやめておく。MacBook用電源アダプタが、Appleの純正品と比べて4分の1の価格で売られていたら、これを買うのは賢い選択とは言えないでしょう。

「Apple純正」をうたう偽造品の見分け方

Apple純正のMacBook用電源アダプタを買おうとして、偽物をつかまされることもあります。偽造品の電源アダプタは、ネット上にかなりの数が出回っていて、AmazonやeBayで本物より安い値段で売られていることが多いのです。

購入したMacBookの電源アダプタが偽造品だった場合、以下のような特徴があるはずです。

パッケージやアダプタ本体に印刷されている文字表記に誤植がある。

本体に刻まれたAppleロゴがくぼんでおらず、フラットになっている。

アダプタの側面を取り囲む筐体の合わせ目にガタつきがある。あるいは左右対称になっていない。

アースピンの上にあるシリアルナンバーのステッカーが曲がっている。あるいはそもそもステッカーがない。

アースピンが金属製ではなくプラスチック製。

問題は「電源アダプタに何を求めるか」

何事についても言えることですが、安いMacBook用電源アダプタを買うべきかどうかは、結局のところ、それぞれのユーザーが何を優先事項と考えるかによって決まります。

安いアダプタを買って60ドル節約するのと引き換えに、火災や感電のリスクを負うのを良しとするか?ということです。

安いアダプタを使っても、大きな問題が起きる確率は確かにそれほど高くはありません。それでも、Apple純正のアダプタよりはリスクが高いことをよく考えてみてください。

もう1つ重要な点として、サードパーティ製の電源アダプタを使うと、MacBookの保証が無効になるおそれがあることは指摘しておくべきでしょう。

MacBookを買った時についてきた純正アダプタは保証の対象です。

ですから、何か不具合が生じたら、まずはAppleに問い合わせて、無償で交換してもらえないか確かめてみることをおすすめします。

あわせて読みたい





Image: 2p2play/Shutterstock.com

Source: Ken Shirriff blog

Original Article: Are Third-Party MacBook Chargers Safe? Everything You Need to Know by MakeUseOf