GoogleがAndroidの最新セキュリティパッチを公開。解決されるバグは？

先日Googleは、10月分のAndroidのセキュリティパッチを配布しました。

この定期アップデートは、すべてのAndroidデバイスに配布されます。目的は、OS全体に関わるセキュリティバグ対策です。加えて、今月のパッチは、Android 11を使っているPixelデバイスのバグ修正も多数含まれています。

例えば、Pixel 4aの場合、8月に発売されたばかりですが、LEDや輝度の高い電球などで室内が明るい時に、明るさの自動調節が遅れたり、正確でなかったりするバグが報告されています。

Something sure seems wrong with the Pixel 4a brightness sensor. Here's a raw brightness readout app and mine (on the left) just wildly fluctuates for no reason. pic.twitter.com/mY3chuMTzP