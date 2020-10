Googleアシスタントの新機能が、時間・タスク管理をサポートしてくれる！

Googleは、Googleアシスタントをより便利にするために、常に新しい機能を追加しています。その多くは、Googleアシスタントを使ってさまざまな自動化を行う「ルーティン」という形で提供されます。

先日、Googleは新しいルーティン機能「Workday」を追加しました。このルーティンを使うと、翌日に実行すべきタスクをすべてスケジュールしておくことができます。

計画通りにタスクを達成するのに苦労している人にとって、この新しいルーティンが大きな助けになるでしょう。

Googleアシスタントの新機能「Workday」とは

このルーティンの対象者は、主に自宅で仕事をする人たちですが、1日をスケジュールどおりに過ごしたい人なら誰にとっても役に立ちます。

Googleアシスタントの新しいWorkdayルーティンは、仕事の日に実行すべきタスクをユーザーに思い出させるようにデザインされています。

スケジュール通りに1日を進行できるように、また、適切なタイミングでデスクから離れて休憩をとるように指示を出してくれます。

Workdayルーティンは非常に柔軟で、自分のニーズに合わせた設定が可能。Googleが用意したルーティンをそのまま実行することもできるし、ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。

Workdayルーティンの設定方法

Workdayルーティンにはデフォルトのルーティンが設定されていますが、自分の仕事のスケジュールに合わせてカスタマイズできます。

デフォルトのルーティンを使えば、水分をとる、休憩する、散歩に出かける、1日の仕事を終える前の仕上げの作業を始める、などのタスクをリマインドしてもらえます。

さらに、定期的に時間を教えてくれるので、1日の進捗状況を管理することができます。

Workdayルーティンは、Googleアシスタントの設定で有効にできます。有効にしたら、デフォルトのルーティンを実行するか、自分のスケジュールに合わせてカスタマイズするかを選択できます。

いずれにせよ、Workdayルーティンは、Googleアシスタントをスケジュール管理に使っているユーザーにとって、新たな便利ツールであるのは間違いありません。

